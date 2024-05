La lesión de Yoshimar Yotún no solo es una mala noticia para Sporting Cristal, sino también para la Selección Peruana. A pocas semanas de que inicie la Copa América de Estados Unidos, la preocupación es máxima teniendo en cuenta que aún no se conoce de forma oficial cuánto tiempo estará de baja. En medio de esta situación, ‘Yoshi’ ha estado recibiendo mensajes de apoyo de los hinchas y también sus colegas. Y ahora fue el turno de Oliver Sonne, quien se pronunció a través de sus redes sociales.

El lateral del Silkeborg IF no fue ajeno a la difícil situación que vive el futbolista ‘celeste’ y decidió dejarle un mensaje de aliento en sus historias de Instagram. El danés, de 23 años, publicó una fotografía del centrocampista acompañado del siguiente mensaje: “Pronta recuperación, mi hermano”. También colocó un emoji de oración y otro de un corazón.

Un mensaje de aliento para la persona que lo recibió de gran forma en la ‘Bicolor’, cuando fue convocado por primera vez. Por si no lo recuerdan, durante su primera reunión grupal con el plantel de la Selección, Yoshimar fue quien se le acercó a Sonne, en octubre de 2023, y le dio la bienvenida con palabras en inglés, el idioma que Oliver habla.

“Hi my friend! How are you”, dijo Yotún cuando ingresó al comedor donde estaba el danés, ocasionando que sus compañeros se comiencen a reír. Se le acercó a Sonne y le dijo: “Welcome to the national team, my friend. Nice to meet you”. Y cerró con un “my name is Yoshimar, ‘Yoshi’ pa’ los friends”.

En una reciente entrevista con Pase Filtrado, el danés confesó que este recibimiento le ayudó a perder los nervios. “Llegué cuando teníamos la cena y tuve que conocer al grupo, al entrenador y a todos. Así que fueron muy dulces conmigo. Todos los chicos me abrazaron y me dijeron ‘bienvenido’. Como todos sabemos, Yotún es un tipo abierto, vibrante. Así que me hizo una pequeña broma, que fue buena, para que pueda soltarme un poco porque estaba muy nervioso”, contó.

Cabe mencionar que todavía no se sabe cuánto tiempo estará Yoshimar Yotún alejado de las canchas. Los primeros exámenes arrojaron graves problemas en los ligamentos, pero esperarán a que baje la inflamación para hacerle más estudios y determinar su tiempo de recuperación. Su presencia en el combinado patrio para la Copa América todavía es incierta.

Oliver Sonne le envió un mensaje de apoyo a Yoshimar Yotún. (Foto: Captura de IG)





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Como parte de su preparación para la Copa América, la Selección Peruana medirá fuerzas con Paraguay el 7 de junio, en Lima. La intención de la escuadra incaica es que el duelo contra los albirrojos se de en el Estadio Monumental de Ate, siendo este el que marcará la despedida de la delegación nacional antes de partir a Estados Unidos.

Por otro lado, a través de las redes sociales del elenco blanquirrojo, se dio a conocer que El Salvador fue el elegido para ser el último amistoso previo a la cita continental. Dicho compromiso está pactado para el viernes 14 de junio a las 7:30 p.m. (hora peruana y colombiana) en el estadio Subaru Park de Filadelfia.

Es preciso señalar que, en este certamen continental, integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut de la ‘Blanquirroja’ será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el viernes 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





