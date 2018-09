Con la educación que lo caracteriza y con su verbo elegante, Julio César Uribe le respondió a Christian Cueva , luego de que el futbolista hiciera extensiva su incomodidad tras ser criticado por el bajo rendimiento que mostró en los últimos partidos que disputó la Selección Peruana.

‘El Diamante’ aprovechó las cámaras de Fox Sports Perú para aclarar y zanjar el tema Christian Cueva, a quien no incluyó en su lista de cracks. Eso sí, Julio César Uribe está convencido de que el volante de la Selección Peruana fue “envenado gratuitamente”.

“En un país, donde el conflicto es el común dominador en el día a día, responder con el hígado es una muestra de inmadurez y de falta de inteligencia Y yo no puedo mostrar eso. Entiendo su malestar, porque él no ha visto el programa, y fue informado por gente que destila veneno”, aseveró el extécnico de la Selección Peruana.

"CUEVA ES UN BUEN JUGADOR Y UNA BUENA PERSONA" #FOXSportsPeru | @JulioUribe10 aclaró su opinión respecto de Christian Cueva, luego del cruce de declaraciones. pic.twitter.com/JVjRMFG05H — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 14 de septiembre de 2018

“Él ha respondido. Particularmente, a mí no me afecta, porque hemos coincidido en que es muy buen jugador y se le pide más por sus cualidades. Es un jugador influyente, pero no determinante. Hay una diferencia”, agregó Julio César Uribe.

Asimismo, ‘El Diamante’ volvió a calificar a Christian Cueva de “buen jugador” y afirmó que continuará reconociendo y admirando al futbolista que hoy milita en la liga rusa.

“A mí no me tiene que demostrar nada. Fue gratuitamente envenenado. Hay emisores que son tóxicos”, concluyó Julio César Uribe.