La última convocatoria de Jorge Fossati para la fecha doble de noviembre trajo consigo algunos regresos, siendo el más sorprendente el de Paolo Guerrero, quien regresa como la carta de gol de la Selección Peruana. Sin embargo, hubo ausencias destacadas de jugadores que habían mostrado una mejora en sus clubes, pero que no fueron incluidos en la nómina final del ‘Nono’. Uno de ellos fue André Carrillo, quien nuevamente quedó fuera de la lista. A propósito de esta situación, Diego Penny, arquero del Deportivo Garcilaso y amigo de la ‘Culebra’, hizo una revelación sobre el volante de Corinthians.

“No hemos conversado sobre el tema de la selección, pero sí de su momento. Está feliz en Brasil. Está jugando en una posición donde tiene años, pero sus partidos en Arabia no se veían mucho”, fueron sus primeras palabras del portero de 40 años en diálogo con el programa ‘Fútbol Como Cancha’. Eso sí, Penny señaló que su excompañero en la selección, mantiene el deseo de volver a vestir la camiseta peruana.

“Tiene ganas de volver al 100%, pero creo que hay un tema que va más allá del hecho de que el jugador quiera. Creo que es un tema del comando técnico. No sé exactamente qué pudo haber pasado en la Copa América, no sé si son temas personales o extra deportivos, pero algo debe haber pasado”, manifestó el ‘Flaco’. Asimismo, destacó la importancia de la ‘Culebra’ en la Blanquirroja. “Tampoco tenemos 50 jugadores para escoger. Creo que los mejores siempre deben estar en la selección”, acotó.

Es importante mencionar que la última vez que André Carrillo fue convocado por el DT de la Bicolor fue en la Copa América 2024. Sin embargo, tras la eliminación de Perú en fase de grupos sin ninguna victoria, él y Christian Cueva protagonizaron una salida nocturna que no habría sido bien vista en la FPF. Desde entonces, su ausencia en las convocatorias es una constante.

En la pasada fecha de septiembre, Fossati se refirió al momento de Carrillo tras su llegada a Brasil. “Creo que André está mejorando lo mostrado la vez pasada, en cuanto a su estado físico y su dinámica. Pero pensamos que, si no estamos seguros que va a tener minutos, como en algún momento dije, si no es opción 1 o 2, me parece que no está bien traerlos”.

Asimismo, el ‘Nono’ mencionó que en su momento envió una carta de reserva al Corinthians por la ‘Culebra’. “Los hemos reservados porque queríamos ver los distintos partidos que tenían por delante, porque como saben, la reserva de los del exterior se debe hacer con bastante antelación. Los reservamos por si muestran un nivel importante, los traemos, pero sino, que sigan buscando esa mejor forma y que cuando vengan, lo hagan con esa forma que queremos”, sostuvo.





Los convocados de la Selección Peruana

Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal). Defensas: Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Erick Noriega (Alianza Lima).

Jesús Castillo (Gil Vicente), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Sergio Peña (Malmö), Piero Quispe (Pumas), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Miguel Trauco (Criciúma) y Jorge Murrugarra (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Gianluca Lapadula (Cagliari), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), José Rivera (Universitario), Paolo Guerrero (Alianza Lima) y Luis Ramos (Cusco FC).





Perú vs. Chile: fecha, hora y canal

El Clásico del Pacífico, protagonizado entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay, comenzará a las 9:30 pm En cambio, en Argentina y Uruguay, el cotejo comenzará a las 10:30 pm Por su parte, en México empezará a las 7:30 pm.

Perú vs. Chile será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

El Perú vs. Chile de fecha 11 por Eliminatorias 2026 se jugará en el Estadio Monumental de Ate. (Foto: AFP)





