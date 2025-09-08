Este martes, Perú vs Paraguay se enfrentan en el Estadio Nacional de Lima, por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. ¿Dónde ver y a qué hora juegan este partido? La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes, América TV y ATV, además de sus versiónes en streaming en la plataforma virtual Movistar TV App. Asimismo, el duelo está programado para las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Perú viene de ser goleado por Uruguay y se quedó sin ninguna posibilidad de estar presente en el próximo Mundial, ni siquiera para acceder por el repechaje. La Bicolor sumó solo 12 puntos y ganó apenas 1 de los últimos 8 jugados.

Por su parte, Paraguay logró algo histórico al empatar 0-0 ante Ecuador y se metió en la próxima Copa del Mundo, algo que no conseguía desde 2010. Tras este hecho histórico, el gobierno paraguayo declaró feriado el viernes pasado.

¿Dónde ver Perú vs Paraguay en Perú?

En Perú, el duelo entre Perú vs Paraguay, por la jornada 18 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Movistar Deportes, América TV y ATV, señales disponibles en todo el territorio peruano.

¿Dónde ver Perú vs Paraguay en Paraguay?

Si estás en suelo paraguayo, el partido entre Perú vs Paraguay se transmitirá en Unicanal, Trece, GEN y Popu TV. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de Youtube de Versus.

¿Dónde ver Perú vs Paraguay en Chile?

Si estás en suelo chileno, podrás seguir la transmisión del partido Perú vs Paraguay mediante la señal de streaming de Disney Plus.

¿Dónde ver Perú vs Paraguay en Internet?

Para ver el partido Perú vs Paraguay de manera oficial por Internet, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App.

¿A qué hora se juega Perú vs Paraguay en Perú?

En Ecuador, el partido Perú vs Paraguay se disputará a las 6:30 de la noche, por las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Perú vs Paraguay en Paraguay?

De acuerdo a la programación de la CONMEBOL, el partido entre Perú vs Paraguay está pactado para disputarse este martes 9 de setiembre a partir de las 8:30 p.m. desde el Estadio Nacional de Lima. Este compromiso corresponde a la fecha 18 de las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Perú vs Paraguay en Chile?

En el Perú, el partido Perú vs Paraguay se programó para las 8:30 p.m. Los hinchas peruanos y paraguayos en territorio chileno podrán conectarse a esa hora para ver el compromiso.

