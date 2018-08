Edison Flores fue presentado como flamante refuerzo de Monarcas Morelia , tras su paso por Dinamarca. El volante de la Selección Peruana buscará, de esta manera, superar lo hecho por Raúl Ruidíaz, quien fue máximo goleador del cuadro mexicano.

“El fútbol peruano está por debajo del mexicano, esta es una buena liga para crecer futbolísticamente. Al Morelia lo venía siguiendo desde que Raúl (Ruidíaz) y Andy (Polo) jugaban aquí”, dijo Raúl Ruidíaz en conferencia de prensa.

Para muchos, significa un retroceso la llegada de Edison Flores a la liga mexicana, teniendo en cuenta la competencia que existe en Europa. Al menos, a Ricardo Gareca – según reconoció – le hubiera gustado que el ‘Orejas’ se mantenga en el ‘Viejo Continente’, después de disputar el Mundial Rusia 2018.

“Es el comentario de varios aficionados. Pero, al final, soy yo el que decide. Y no lo veo como un retroceso. La liga mexicana es muy bien vista para todos, y me ayudará a seguir creciendo. Me toca demostrar aquí y quizás en un futuro vuelva a Europa”, agregó Edison Flores.

Por otro lado, Edison Flores reveló que uno de los motivos por los que se inclinó a fichar a Monarcas Morelia fue los buenos comentarios que escuchó por parte de Raúl Ruidíaz, con quien compartió camerinos en la Selección Peruana y Universitario de Deportes.