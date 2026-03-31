Erick Noriega analizó el presente de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)
Erick Noriega analizó el presente de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

La selección de Honduras rescató un empate 2-2 ante en los minutos finales, este martes 31 de marzo, en el amistoso correspondiente a la fecha FIFA. Tras el encuentro, Erick Noriega ofreció unas breves declaraciones en Doble Punta, donde compartió su balance sobre los partidos de preparación.

Obviamente es una sensación amarga. Tuvimos dos amistosos, y creo que en general el trabajo dentro del campo no estuvo mal”, mencionó para el podcast Doble Punta en zona mixta.

Recordemos, que previamente, la selección peruana sufrió una derrota por 2-0 frente a Senegal, un adversario que hizo valer su intensidad y rapidez para imponerse con claridad sobre el equipo dirigido por Mano Menezes.

Además, para Mano Menezes, la selección peruana aún tiene muchas cosas por mejorar.

Tenemos mucho por mejorar. Los goles vinieron por errores nuestros: falta de concetración y algunos conceptos básicos”, lamentó Noriega.

Finalmente, sobre su futuro prometió seguir esforzándose en estos momentos con el Gremio del Brasileirao.

Seguir esforzándome para recibir el llamado de la selección nuevamante y poder aportar lo mejor a mis compañeros”, finalizó el volante de la selección peruana.

El nuevo precio de Erick Noriega

Hace unos días, El Comercio realizó un informe y tras conversar con su fuente de Gremio pudo conocer que el valor de Erick Noriega en el mercado futbolístico oscila entre 10 a 12 millones de dólares.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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