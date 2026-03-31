La selección de Honduras rescató un empate 2-2 ante Perú en los minutos finales, este martes 31 de marzo, en el amistoso correspondiente a la fecha FIFA. Tras el encuentro, Erick Noriega ofreció unas breves declaraciones en Doble Punta, donde compartió su balance sobre los partidos de preparación.
“Obviamente es una sensación amarga. Tuvimos dos amistosos, y creo que en general el trabajo dentro del campo no estuvo mal”, mencionó para el podcast Doble Punta en zona mixta.
Recordemos, que previamente, la selección peruana sufrió una derrota por 2-0 frente a Senegal, un adversario que hizo valer su intensidad y rapidez para imponerse con claridad sobre el equipo dirigido por Mano Menezes.
Además, para Mano Menezes, la selección peruana aún tiene muchas cosas por mejorar.
“Tenemos mucho por mejorar. Los goles vinieron por errores nuestros: falta de concetración y algunos conceptos básicos”, lamentó Noriega.
Finalmente, sobre su futuro prometió seguir esforzándose en estos momentos con el Gremio del Brasileirao.
“Seguir esforzándome para recibir el llamado de la selección nuevamante y poder aportar lo mejor a mis compañeros”, finalizó el volante de la selección peruana.
El nuevo precio de Erick Noriega
Hace unos días, El Comercio realizó un informe y tras conversar con su fuente de Gremio pudo conocer que el valor de Erick Noriega en el mercado futbolístico oscila entre 10 a 12 millones de dólares.
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