Selección Peruana
Perú vs. Honduras EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía América TV y ATV
Perú vs. Honduras se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 31 de marzo desde la 1:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía América TV, ATV y Movistar Deportes.
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Selección Peruana
Perú vs. Honduras: horarios del partido
El partido amistoso internacional entre Perú vs. Honduras se disputará este martes 31 de marzo en el Municipal de Butarque, Leganés, España. El partido comenzará a la 1:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.