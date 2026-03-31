Selección Peruana 

Perú vs. Honduras EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía América TV y ATV

Perú vs. Honduras se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 31 de marzo desde la 1:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía América TV, ATV y Movistar Deportes.

Perú vs. Honduras se enfrentan en un amistoso internacional. (Diseño: Depor)
Perú vs. Honduras se enfrentan en un amistoso internacional. (Diseño: Depor)
Previa

Perú vs. Honduras: horarios del partido

El partido amistoso internacional entre Perú vs. Honduras se disputará este martes 31 de marzo en el Municipal de Butarque, Leganés, España. El partido comenzará a la 1:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

Previa

Honduras llega a este partido sin actividad desde noviembre del año pasado, cuando igualó sin goles con Costa Rica por las Eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial 2026.

Previa

Perú llega a este partido luego de perder por 2-0 ante Senegal.

Previa

El encuentro entre Perú vs. Honduras tendrá lugar en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

Previa

El partido entre Perú vs. Honduras es válido por la fecha FIFA de marzo.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Perú vs. Honduras.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas