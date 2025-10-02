La Selección Peruana se prepara para un nuevo reto internacional y lo hará enfrentando a Chile en el siempre picante ‘Clásico del Pacífico’. Manuel Barreto, actual entrenador interino de la Bicolor, presentó la lista de convocados para el amistoso del próximo 10 de octubre en Santiago. Como era de esperarse, hubo sorpresas con el ingreso de varios jóvenes, pero también generó debate la ausencia de dos jugadores muy esperados por los hinchas: Oliver Sonne y Pedro Gallese. Ambos nombres no aparecen en la nómina y rápidamente surgió la pregunta sobre qué motivó esta decisión que dio que hablar en todo el ambiente futbolístico nacional.

En el caso de Oliver Sonne, lateral derecho de 24 años que milita en el Burnley de la Premier League, su situación se explica más por lo que vive en su club que por un tema con la selección. El defensor danés-peruano no atraviesa el mejor momento deportivo y en las últimas semanas perdió protagonismo, quedando incluso fuera de lista en varios partidos de la Premier League.

Bajo este panorama, se conoció que el propio jugador pidió no ser convocado para este amistoso con la intención de enfocarse en recuperar minutos y confianza en Inglaterra. “La idea es que pueda consolidarse en su equipo y recién en noviembre volver a ser llamado”, señalaron desde el entorno cercano al futbolista.

Por lo tanto, lo de Oliver Sonne sería un paréntesis momentáneo y no un descarte definitivo. La Federación y el comando técnico cuentan con él para los partidos de la siguiente fecha FIFA, donde Perú enfrentará a Rusia y nuevamente a la Roja.

El caso de Pedro Gallese es distinto. El arquero y capitán de la Blanquirroja sí estaba en los planes de Barreto, pero finalmente se decidió priorizar su permanencia en Orlando City, club que disputa partidos clave en la MLS rumbo a los playoffs. Esa fue la principal razón para no forzar su presencia en el amistoso de octubre.

Sobre este tema, el periodista Gustavo Peralta explicó que la decisión fue consensuada. “Gallese quería estar, pero su club atraviesa una instancia importante y lo mejor fue que se quede. De todas formas, sigue siendo parte del plan y liderará al grupo en lo que viene”, detalló en sus redes sociales.

Esta ausencia temporal también abre espacio para que otros porteros tengan la oportunidad de mostrarse. Barreto convocó a Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield), quienes buscarán sumar experiencia bajo los tres palos.

La lista completa de convocados también incluye a jóvenes como Felipe Chávez (Bayern Múnich) y Juan Pablo Goicochea (Platense), lo que confirma que la idea del comando técnico es empezar un proceso de renovación pensando en el mediano plazo.

Así, mientras algunos nombres consagrados quedaron al margen por diferentes motivos, el amistoso contra Chile servirá para darle rodaje a nuevos talentos y probar variantes. Sonne y Gallese, referentes en sus respectivas posiciones, no estarán esta vez, pero el mensaje desde la interna de la selección es claro: ambos siguen siendo parte del futuro inmediato de la Blanquirroja.

