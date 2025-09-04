La Copa del Mundo 2030 será un torneo sin precedentes en la historia del fútbol. Se disputará en seis países de tres continentes diferentes, algo nunca antes visto. España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán tres partidos inaugurales con motivo del centenario del Mundial, en homenaje a la edición de 1930 que se jugó en Montevideo. Esta decisión busca unir pasado y presente en una celebración global del deporte más popular del planeta, sin embargo, supones cambios en la disputa por los cupos.

Uno de los aspectos que más atención genera en Sudamérica es cómo se disputarán las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al 2030. Lo confirmado por la FIFA es que Argentina, Uruguay y Paraguay, al ser anfitriones de partidos inaugurales, estarán automáticamente clasificados al torneo. Esto supone que tres de las 10 selecciones de la región ya tienen garantizado su boleto, lo cual inevitablemente afectará el formato clasificatorio.

Hasta ahora, el sistema de las Eliminatorias sudamericanas se desarrolla bajo un formato de todos contra todos a dos ruedas, donde las 1’ selecciones se enfrentan entre sí. Con la clasificación directa de tres países, la incógnita pasa por cómo se adaptará este calendario y si se mantendrán las 18 jornadas actuales o se reducirá el número de partidos. La CONMEBOL aún no ha presentado una propuesta oficial, pero es un tema que se discute internamente.

Un punto clave será la cantidad de cupos que le corresponda a Sudamérica en el 2030. Con el formato de 48 selecciones aprobado desde 2026, CONMEBOL ya contaba con seis plazas directas y una al repechaje. Ahora, con tres equipos ya clasificados como anfitriones, existe la posibilidad de que la región conserve esas plazas, lo que abriría un escenario favorable para que casi todas las selecciones sudamericanas tengan opciones reales de llegar al Mundial.

La Selección Peruana disputó un Mundial por última vez en Rusia 2018. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Así pues, este jueves 4 de septiembre se reveló un detalle clave que aún no está confirmado por la FIFA, pero que podría tener luz verde en el próximo Congreso. Según explicó Estaban Edul, periodista de ESPN, Argentina, Uruguay y Paraguaya no disputarían las Eliminatorias 2030 por ser anfitrionas. De esta manera, si es que se mantienen los mismos cupos para el 2026, la Selección Peruana podría tener más chances de clasificar al Mundial.

Paralelamente, surgió una propuestaesta impulsada por la CONMEBOL para que el Mundial 2030 tenga un carácter aún más especial: la expansión a 64 selecciones de manera excepcional. Este cambio, de aprobarse, aumentaría el número de equipos clasificados y podría otorgar más cupos a Sudamérica. La idea ha generado debate, pues significaría organizar un torneo con hasta 128 partidos, lo que complicaría la logística y el calendario internacional.

La FIFA aún no ha tomado una decisión al respecto. Por un lado, existe la presión de federaciones que buscan mayor representación; por otro, hay cuestionamientos desde sectores que consideran que una expansión de esta magnitud afectaría la calidad del torneo y tendría un gran impacto ambiental y organizativo. El tema, sin embargo, se mantiene en la agenda de discusión en Zúrich.

En cuanto al Mundial en sí, ya se conoce que los partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay se jugarán a inicios de junio de 2030, en fechas tentativas del 8 y 9. Posteriormente, la competición se trasladará a Europa y África (España, Portugal y Marruecos), donde se desarrollará la fase de grupos, los cruces eliminatorios y la final. El torneo está programado para extenderse hasta el 21 de julio de ese año, respetando la duración habitual de poco más de un mes.

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, fue uno de los principales impulsores para que el Mundial vuelva a Sudamérica. (Foto: Getty Images)

