Atentos. Desde el Estadio Nacional de Lima, Perú vs. Paraguay se enfrentan este martes 9 de setiembre en choque válido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿En qué canales ver este partido? La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes, ATV y América TV por las señales de diferentes cableoperadoras del país, así como también en señal abierta. Además, podrás verlo en su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play).

Perú llega sin opciones de acceder al Mundial 2026. La Bicolor cayó goleado en Montevideo por Uruguay, esto lo dejó con solo 12 puntos en la tabla de posiciones donde se encuentra penúltimo, solo por encima de Chile que tiene 10 unidades.

Por su lado, Paraguay llega con la otra cara de la moneda, el equipo de Gustavo Alfaro clasificó directo al próximo mundial 2026. Con lo cual ahora solo buscarán romper la mala racha que tienen de no ganar en Lima a la Selección Peruana en Eliminatorias.

¿En qué canal ver Perú vs. Paraguay en Perú?

Si estás en suelo peruano, el partido entre Perú vs. Paraguay se transmitirá en Movistar Deportes, ATV y América TV. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming de Movistar TV App o en América TVGo y DGo.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay en Paraguay?

En Paraguay, el duelo entre Perú vs. Paraguay, por la jornada 18 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Unicanal, Trece, GEN y Popu TV, canales disponibles en todo el territorio paraguayo.

¿En qué canal ver Perú vs. Paraguay en Chile?

Si estás en suelo chileno, solo podrás seguir la transmisión del partido Perú vs Paraguay mediante la señal de streaming de Disney Plus.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay en Argentina?

En Argentina, el duelo entre Perú vs. Paraguay, por la jornada 18 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de DSports (SD 614 y HD 1614), canal disponible en todo el territorio argentino.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay en Internet?

Para ver el partido Perú vs. Paraguay de manera oficial por Internet, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App o en DGo. Además, podrás disfrutar de una señal alternativa en América TVGo.

