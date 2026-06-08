La selección peruana afrontará este lunes a las 9:00 p.m. (hora de Perú) una de sus pruebas más exigentes del año cuando se mida ante España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El amistoso internacional servirá para que Mano Menezes siga evaluando jugadores y consolidando una base competitiva con miras a las próximas Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América.

Perú saltará al campo con un esquema que tendrá a Pedro Gallese en el arco. La defensa estará conformada por Oliver Sonne como lateral derecho, Marcos López por la banda izquierda y la dupla de centrales integrada por Alfonso Barco y Renzo Garcés.

En el mediocampo, la ‘Bicolor’ presentará una línea de tres con André Carrillo por el sector derecho, Erick Noriega como eje central y Jairo Concha por la izquierda, buscando equilibrio, recuperación y salida limpia desde la primera línea.

En ataque también habrá una disposición de tres hombres. Jairo Vélez se ubicará por la derecha, Kenji Cabrera por la izquierda y Jhony Vidales será el encargado de comandar la ofensiva como centrodelantero. Para varios de ellos, el encuentro representa una gran oportunidad para ganar terreno dentro del nuevo proceso que lidera el entrenador brasileño.

Sin embargo, el gran atractivo del partido estará en el poderoso equipo que presentará España. La selección dirigida por Luis de la Fuente llegará con una alineación repleta de figuras que militan en la élite del fútbol europeo y que buscan llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

La ‘Roja’ alineará con Unai Simón en la portería; Marcos Llorente como lateral derecho, Marc Cucurella por la izquierda y la pareja de centrales conformada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte. En el mediocampo estarán Rodri como volante central, acompañado por Pedri por derecha y Fabián Ruiz por izquierda.

En la zona ofensiva, Ferran Torres actuará por el sector derecho, Yeremy Pino por la izquierda y Mikel Oyarzabal será el centrodelantero. Un once de lujo que confirma la jerarquía del vigente campeón de Europa.

Este amistoso también forma parte de la preparación final de España para su participación en la Copa del Mundo. El conjunto ibérico integra el Grupo H del Mundial 2026, donde aparece como uno de los grandes favoritos para avanzar a los octavos de final.

Su debut mundialista será el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde, en un encuentro donde buscará empezar con el pie derecho su camino hacia el título. Posteriormente, el 21 de junio se medirá ante Arabia Saudita, una selección que ya demostró en Qatar 2022 que puede complicar a cualquier rival.

La fase de grupos para España concluirá el 26 de junio con un atractivo choque frente a Uruguay, que en la previa asoma como el duelo más exigente de la serie. Por ello, el compromiso ante Perú cobra especial relevancia para Luis de la Fuente, quien aprovechará esta última prueba para afinar detalles antes del inicio de la máxima cita del fútbol mundial.

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