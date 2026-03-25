El defensor Fabio Gruber, quien actualmente milita en el FC Núremberg de la Bundesliga 2, se encuentra plenamente enfocado en su etapa con la Bicolor. Bajo la dirección técnica de Mano Menezes, el zaguero proyecta su aporte para los próximos compromisos internacionales frente a Senegal y Honduras, mostrando una gran ilusión por representar al Perú en el inicio de un nuevo proceso.

De hecho, aseguró que cada vez más se va adaptando a sus nuevos compañeros y conociendo al nuevo DT. “Me siento muy bien con el equipo. Cada día me integro más con mis compañeros, el grupo es muy unido. Son muy divertidos, me encantan las bromas y vengo aprendiendo muchísimo”, declaró luego de su primer entrenamiento en París al mando del estratega brasileño.

Más allá de lo profesional, Gruber mantiene una conexión profunda y personal con el territorio peruano, la cual cultivó con diversas visitas familiares previas a la pandemia. Durante esos viajes, aprovechó para recorrer parajes históricos, sobre lo cual recordó: “Estuve en Cusco, Arequipa y también viajé a Machu Picchu. Siempre fue especial volver”. Y confesó que tiene un sueño: “jugar en el Estadio Nacional”.

Asimismo, el jugador alemán-peruano recuerda con cariño lo que fue el Perú durante la cita mundialista de 2018. “Recuerdo que los chicos intercambiaban figuritas en la calle, que todo el país estaba ilusionado. Esas emociones quedan para siempre”, señaló. Además, recordó a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, quienes se ganaron un nombre en la Bundesliga cuando era niño.

“Los recuerdo mucho porque en mi infancia, esos fueron los peruanos que estaban en la Bundesliga, los veía cada semana y eso me quedó en la cabeza, de Perú y del fútbol peruano”, apuntó Gruber, titular y capitán en la Bundesliga 2 con la camiseta del Núremberg, a la espera de pelear el ascenso en la próxima temporada.

Finalmente, el zaguero de 23 años analizó la transición entre el rigor de la segunda división alemana y el fútbol sudamericano, anticipando duelos de alta intensidad. “En Alemania el juego es más físico. Aquí me voy adaptando a la dinámica y a la técnica de la Selección. Senegal será un rival muy fuerte, físico y rápido; Honduras tendrá otras características. Estos partidos nos van a preparar para lo que viene”, concluyó Gruber.

La Selección Peruana comenzó a trabajar en París. (Foto: FPF)

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

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