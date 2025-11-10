Fabio Gruber vive uno de los momentos más especiales de su carrera. El defensor del Núremberg fue una de las sorpresas en la lista de convocados de la Selección Peruana dirigida por Manuel Barreto para los amistosos internacionales ante Rusia y Chile. Con apenas 23 años, el zaguero formado en Alemania cumplirá el sueño de defender los colores del país de su madre, y sus primeras declaraciones reflejan toda la mezcla de emoción y ansiedad que atraviesa en estos días.

Luego del empate entre Núremberg y Dynamo Dresden por la fecha 12 de la Bundesliga 2, el defensor fue abordado por el medio alemán Bild y no dudó en compartir sus sensaciones tras enterarse de su primera convocatoria a la Bicolor. Sin ocultar su entusiasmo, admitió que los nervios son inevitables en un momento tan especial.

“Ahora toca ir a Rusia. Eso es bastante duro. Claro que estoy un poco nervioso. Mentiría si dijera que estoy completamente tranquilo. Pero tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro”, señaló el futbolista, quien asumirá su primer viaje con la Selección Peruana rumbo a San Petersburgo.

Sus palabras rápidamente se viralizaron entre los hinchas peruanos, que celebran la llegada de una nueva cara al proceso de recambio que impulsa Barreto. El técnico, de hecho, elogió días atrás la predisposición del jugador para acelerar sus trámites documentarios y quedar disponible para ser parte del plantel nacional.

Gruber, quien es capitán del Núremberg, ha destacado en la segunda división alemana por su fortaleza física, liderazgo y salida limpia desde el fondo. Su polivalencia en la zaga también fue un factor clave para que el comando técnico decida incluirlo en la nómina para los dos duelos de noviembre.

Durante la misma entrevista, el defensor fue consultado sobre la coyuntura política que atraviesa Rusia, país donde la Selección Peruana disputará su primer amistoso. Con madurez, Gruber evitó cualquier polémica y se enfocó únicamente en lo deportivo: “Estoy allí para jugar al fútbol. Intento ignorar por completo la situación política. Es simplemente fútbol, y luego volveré a casa”, comentó.

Su respuesta fue destacada por la prensa alemana, que resaltó su enfoque y compromiso con el equipo. En Núremberg también se mostraron orgullosos de su convocatoria. “Es importante para él y también para nosotros. Me alegro por él porque vino de la tercera división, luchó para llegar hasta aquí y perseveró. Es un verdadero reconocimiento que ahora sea jugador de la selección nacional”, declaró Joti Chatzialexiou, director deportivo del club bávaro.

El llamado de Gruber representa una apuesta clara de Manuel Barreto por sumar sangre nueva al combinado nacional. El entrenador busca integrar a futbolistas que militan en el extranjero y que puedan aportar una mentalidad diferente a la Bicolor, con miras al próximo proceso eliminatorio.

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

