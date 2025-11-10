Felipe Chávez quiere ganarse un lugar en el primer equipo del Bayern Múnich antes de que culmine este 2025 para cumplir el segundo objetivo que se había trazado a inicios de temporada, luego de cumplir el primero que fue su ansiado debut en la Selección Peruana, en el amistoso de octubre ante Chile en Santiago. Luego de perderse los últimos duelos por una molestia física, el popular ‘Pippo’ se alista para regresar en la reserva del cuadro bávaro, luego del receso por fecha FIFA, y encarar la Regionalliga (Cuarta División de Alemania) y la UEFA Youth League, la ‘Orejona’ juvenil.

A la par, el primer equipo del Bayern Múnich viene de igualar en el último minuto el pasado fin de semana, por 2-2 ante Union Berlin, con un gol agónico de Harry Kane. El equipo dirigido por Vincent Kompany salvó el invicto en la temporada, pero cortó una impresionante racha de 16 victorias consecutivas, contando Bundesliga, Copa y Champions League.

El entrenador belga, en conferencia de prensa, no pudo ocultar su decepción por el resultado, pero fue tajante con respecto al futuro del equipo y la seguidilla de partidos entre semana. “Preparé a mis jugadores y a la prensa durante tres días específicamente para este partido. Creo que fui el único que lo creyó. No me sorprendió en absoluto. Nuestro rendimiento en la primera media hora fue demasiado débil. Se entiende por la cantidad de partidos que venimos jugando”, declaró Kompany post partido.

De hecho, esta noticia va de la mano con la información que publicó BILD, el medio deportivo más leído de Alemania, con respecto a la decisión que tomará el comando técnico luego del receso por fecha FIFA, donde Bayern Múnich tiene varios convocados a las diferentes selecciones nacionales, y la triple competencia. “Kompany comenzará a utilizar a jóvenes y chicos de la cantera en los próximos partidos del torneo”, indicó dicho medio.

Bayern Múnich igualó 2-2 ante Union Berlín y cortó una racha de 16 victorias oficiales consecutivas. | Foto: @FCBayernES

En ese sentido, se desprende que Kompany comenzará a aplicar la rotación a partir del 22 de noviembre, cuando se reanude la Bundesliga, en el duelo entre Bayern Múnich y Friburgo. Cuatro días después, los bávaros tendrán que viajar a Inglaterra para medirse al Arsenal por Champions League; y apenas tres días después, debe medirse al St. Pauli por el campeonato alemán. Es decir, no hay pausa.

Con respecto a Felipe Chávez, se encuentra en la etapa final de recuperación y podría volver en los próximos días a trabajar a la par de sus compañeros en el Bayern Múnich II. A medida que vaya sumando minutos nuevamente en la reserva del cuadro bávaro, podría ser promovido y comenzar a ser convocado en el primer equipo, donde ya trabajó con los jugadores del primer equipo e incluso debutó en un amistoso (ante Grashopper de Suiza) en la pretemporada.

A esto se suma las recientes declaraciones del presidente del Bayern, Herbert Hainer, quien aseguró que deben terminar los tiempos en que las tarifas de transferencia y los salarios en el fútbol profesional se disparan sin control. “Mi opinión sincera es que debería haber un límite a los salarios de los jugadores”, señaló la cabeza de la directiva de los bávaros, adelantando la política del equipo en el próximo mercado para darle más valor a los jugadores de la cantera.

Dos noticias que podrían adelantar el debut oficial de Felipe Chávez con el primer equipo del Bayern Múnich antes de que culmine el 2025, ya sea en la Bundesliga o en la Copa de Alemania, torneos donde suelen descansar algunos titulares. Queda claro que ‘Pippo’ es uno de los canteranos con más talento del Bayern Campus y su aparición en el primer equipo podría darse tarde o temprano.

Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la pretemporada 2025/26 en un amistoso ante Grashopper. (Foto: Getty Images)

