Gianluca Lapadula no fue convocado en la Selección Peruana para los amistosos ante Rusia y Chile por Manuel Barreto, DT interino de la Bicolor, en una decisión que fue celebrada por Spezia, su equipo en la Serie B de Italia, porque permitirá que el ‘Bambino’ se quede en la ciudad a ponerse a punto y superar una lesión muscular, que le impidió jugar el pasado fin de semana ante Bari. De hecho, su ausencia se vio reflejada en el 1-1 final y la incómoda posición en la tabla: las ‘águilas’ son antepenúltimos con 8 puntos.

La irregularidad de Spezia hizo que la directiva despidiera a Luca D’Angelo, luego de dos años al mando del equipo, y en su lugar anunciaron a un histórico del fútbol italiano: el mundialista Roberto Donadoni, multicampeón con el Milan, quien volvió a los banquillos luego de cinco años -su última experiencia como DT había sido en 2020 con Shenzhen de China- con la esperanza de levantar al equipo, sacarlo de la zona de descenso y meterlo en puestos de play-offs de ascenso.

“Cuando vuelves tras una larga para, hay sensaciones extrañas, pero precisamente porque hay mucho trabajo por hacer, decidí volver a empezar. El sueño es volver a la Serie A, esa es la idea, pero queda mucho por hacer. He visto que hay jugadores con trayectoria y eso es ilusionante”, declaró Donadoni, tras sus primeros días trabajando en la sede del club, en Radio Anch’io Sport.

Se trata, además, de un viejo conocido por Gianluca Lapadula. En 2016, cuando el ‘Bambino’ era goleador y figura del Pescara, también en la Serie B, y se debatía la posibilidad de que sea convocado por Italia o Perú, Donadoni pidió a la ‘Azzurra’ que lo llamen cuanto antes. ”Gianluca Lapadula es un jugador muy bueno, creo que ahora la Federación italiana debería poner sus ojos en él. A título personal, si Lapadula tiene la oportunidad de jugar con Italia sería muy importante para él", declaró el mundialista en 1990 y 1994 en aquel entonces.

Roberto Donadoni es el nuevo entrenador del Spezia de Italia. (Foto: Spezia 1906)

La historia es conocida: Lapadula fue convocado por la Selección de Italia y debutó con la ‘Azzurra’, tras ser goleador con Pescara y ser transferido al Milan, pero no pudo mantener ese nivel y luego optó por defender a la Selección Peruana, donde debutó en la Copa América 2021. Hoy, más allá del irregular nivel del Pescara, el ‘Bambino’ va recuperando de a pocos su mejor forma goleadora y podría conseguirlo de la mano de un histórico como Roberto Donadoni.

Gianluca Lapadula suma 8 goles con Spezia en 22 partidos, dando un promedio de un gol cada 100 minutos. En la temporada 2025/26 acumula cuatro goles, tres de ellos en la Serie B. De momento, es el delantero con mejor promedio de gol en las ‘águilas’ y este receso por fecha FIFA será ideal para él, tanto para ponerse al 100% físicamente como para conocer la filosofía de juego de su nuevo entrenador.

Dependiendo de cómo evolucione Spezia en juego y resultados, y también si cumplen los objetivos en la Serie B, Donadoni tendrá la última palabra para evaluar el futuro de Lapadula en el equipo. Cabe recordar que con D’Angelo, el entrenador anterior, tuvo que esperar hasta último momento para asegurar su renovación, e incluso aceptó una reducción salarial para mantenerse en el cuadro italiano.

En la Selección Peruana, por su parte, también siguen de cerca el presente y futuro del ‘Bambino’, quien a sus 35 años será uno de los abanderados y de mayor experiencia en el próximo proceso rumbo al Mundial 2030. Con Luis Ramos, Alex Valera y los delanteros que vayan surgiendo en el universo de la Bicolor, la jerarquía del ítalo peruano será importante ya sea dentro o fuera de la cancha.

Gianluca Lapadula se perdió el duelo del último fin de semana ante Bari por lesión. (Foto: Spezia 1906)

