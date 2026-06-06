La selección peruana ya tiene todo listo para afrontar su próximo compromiso internacional. La ‘Bicolor’ se medirá ante España en un amistoso de preparación que servirá para seguir afinando detalles de cara a los retos que se vienen como la próxima Eliminatoria al Mundial 2030 y la Copa América.
El encuentro está programado para este lunes y comenzará a las 9:00 p.m. (hora peruana). Ambas selecciones buscarán aprovechar este choque para evaluar variantes y fortalecer sus respectivos planteles.
El escenario elegido para este atractivo duelo será el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla, México. Se espera una importante presencia de aficionados para acompañar a ambos equipos.
El combinado nacional llegará a este compromiso bajo la dirección técnica de Mano Menezes, quien continúa trabajando en la consolidación de su propuesta futbolística al frente de Perú.
De cara al partido, la organización confirmó a la terna arbitral encargada de impartir justicia. El mexicano Fernando Hernández Gómez fue designado como árbitro principal del compromiso.
El juez central contará con el apoyo de Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Enrique Isaac Bustos Díaz, quienes se desempeñarán como asistentes en las bandas durante el encuentro.
Asimismo, Jorge Abraham Camacho Peregrina fue elegido para cumplir la función de cuarto árbitro, supervisando las incidencias que puedan producirse en la zona técnica.
La designación de Hernández Gómez generó diversas reacciones entre hinchas mexicanos en redes sociales. Algunos recordaron episodios polémicos que protagonizó durante su carrera en el fútbol de su país.
Uno de los hechos más comentados ocurrió en abril de 2023, cuando tuvo un incidente con Lucas Romero en un partido entre América y León. Pese a ello, el árbitro ha mantenido actividad en torneos como la Liga MX, la Leagues Cup, la Concachampions y también en competiciones de selecciones organizadas por la Concacaf.
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