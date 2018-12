Gabriel Costa sobre jugar por la Selección Peruana: "Me encantaría, esa opción está"

Gabriel Costa no oculta las ganas de vestir la camiseta de la Selección Peruana. El jugador de Sporting Cristal quiere ser prudente pero le gana el deseo de ser convocado por Ricardo Gareca puede más y así lo expresó en una entrevista con Fox Sport Radio Perú.

"Ser convocado a la Selección Peruana pasa por mi cabeza, es inevitable no escuchar lo que hablan lo que dicen, es obvio, o soy una persona que no escucha. Me encantaría, obvio que le abro las puertas. Esa opción está", dijo el uruguayo nacionalizado peruano, quien a partir de enero de 2019 está habilitado para ser convocado.

Sporting Cristal: todos los datos, números y más del campeón del Torneo Descentralizado 2018 [INFOGRAFÍA]



"He cerrado un año completo, muy bueno en lo personal contento con el compromiso que me puse yo, porque estaba convencido que tenía que llegar a este nivel. El tema de la Selección Peruana depende de cómo me vaya y si el año que viene sigo a aquí", añadió.

¿Te gustaría jugar la Copa América? le preguntaron al volante. "Yo pienso salir campeón de la Libertadores, nos tenemos que preparar para salir campeones del torneo local. Uno tiene en mente muchas cosas. Me encantaría jugar la Copa América, a mí me encantaría, pero eso tienen un proceso", respondió.

Gabriel Costa tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales de 2019. Al volante le preguntaron de qué depende su continuidad con la celeste y respondió así: "De que venga Real Madrid y me compre".

El celeste volvió a tocar el tema del enfrentamiento que tuvo con Pablo Bengoechea y que ahora lo toma con humor. "Cuando llegué a Perú yo dije que era mi ídolo, hasta el día domingo (ríe). Son cosas de fútbol, son momentos. Si iba ganando a lo mejor no me decía nada, son cosas que pasan. No pasa nada, sigue siendo mi ídolo igual"

Para muchos Gabriel Costa debería ser elegido el mejor jugador del descentralizado 2018, para otros el premio se lo tiene que llegar Emanuel Herrera. ¿Qué dijo el celeste? "Se lo tiene que llevar Herrera, van a tener que pasar no sé cuántos años para que llegue un nueve y haga esa cantidad de goles".