Cada vez falta menos. La Selección Peruana volverá a un Mundial luego de casi cuatro décadas en Rusia 2018. El debut será ante Dinamarca el sábado 16 de junio a las 11 de la mañana en el Mordovia Arena en Saransk. Si viajarás allá para ver a la bicolor o quieres darle un vistazo, así se ve el estadio en Google Maps.

En Google Street View encontrarás cómo va la construcción del Mordovia Arena, que albergará cuatro partidos del Mundial Rusia 2018. Con capacidad para casi 45 mil personas, la Selección Peruana, Colombia y Portugal con Cristiano Ronaldo pisarán su césped en la siguiente Copa del Mundo.

Dinamarca, campeón de la Eurocopa 1992 y Copa Confederaciones 1995, será el primer rival de la Selección Peruana en Rusia 2018. Ambos se vieron las caras solamente en la US Cup de 1997, con triunfo de los europeos por 2-1. Este amistoso no está considerado por la FIFA, al considerar que los daneses no jugaron con su equipo principal.

El Mordovia Arena empezó a construirse en 2010, en cara a la Copa del Mundo en Rusia. El FC Mordovia Saransk será local allí luego de este importante torneo. Google Maps presenta buenas tomas de cómo se va armando el estadio donde escucharemos el himno peruano en un Mundial tras una larguísima espera.