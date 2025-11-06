Luego de quedar eliminado en semifinales de Copa Sudamericana, donde dejó en el camino a Alianza Lima, Universidad de Chile derrotó a Everton, por el campeonato chileno, y cortó una mala racha de tres derrotas consecutivas para seguir en carrera por el cupo a Chile 2 y clasificar a la Copa Libertadores 2026. Una victoria que llegó en medio de los rumores a un posible fin de ciclo de Gustavo Álvarez al mando del ‘Azul Azul’. De hecho, desde la Videna se mostraron expectantes semanas atrás por el presente y futuro del entrenador argentino, que estaría en lista para ser el próximo DT de la Selección Peruana.

“Gustavo Álvarez no seguirá en la U. Las diferencias son profundas con Azul Azul y su equipo de representación ya está viendo opciones para 2026. Las alternativas hoy son clubes en Brasil, Colombia, Ecuador o México. No Argentina, tampoco la Roja (por la Selección de Chile)”, reveló el periodista Pablo Ramos en su cuenta de X, sin mencionar si estaría dentro de sus planes una posible llegada a la Videna, donde buscan entrenador de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.

El propio argentino tomó la palabra y mantuvo el mismo discurso que instaló hace algunas semanas: revisará y estudiará su situación contractual al término de esta temporada. “A fin de año analizo los procesos. Mientras tanto, pensar en otro destino para 2026 sería quitar la energía que la gente ahora se merece. Cuando termine el campeonato, recién ahí voy a mirar para adelante”, apuntó.

De todos modos, no negó que el entorno de la U. de Chile -léase, el presidente y la directiva– no está muy a gusto con la posición del equipo en el campeonato chileno: se ubica a 20 puntos del campeón Coquimbo Unido y como premio consuelo está la lucha de ser Chile 2 para clasificar a la Copa Libertadores. “En los grupos de trabajo hay puntos de vistas distintos. Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante, porque ahora no me lo permito”, agregó Álvarez.

U. de Chile, con Gustavo Álvarez en el banco, eliminó a Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)

Universidad de Chile debe disputar cuatro partidos más para culminar el año y ver si puede alcanzar a Universidad Católica, hoy ocupando la plaza de Chile 2 con tres puntos más que el ‘Romántico Viajero’. Luego del compromiso ante Deportes Iquique, programado para el 7 de diciembre, y dependiendo si Gustavo Álvarez conseguirá o no dicho objetivo, se sentará a definir su futuro con la dirigencia.

Cabe precisar que el entrenador argentino tiene contrato hasta el próximo año con la U. de Chile, por lo cual si el ‘Azul Azul’ decide no continuar con sus servicios debe pagar una indemnización económica y llegar a un acuerdo con la otra parte. Eso sí, Álvarez logró cierto reconocimiento en Chile: tras su paso por Atlético Grau y Sport Boys, dio el salto a Huachipato, donde realizó una buena campaña, y luego fue buscado por Universidad de Chile.

“Van a esperar que se resuelvan algunos vínculos (en la FPF), pero la primera semana de enero habrían novedades (con respecto al próximo DT de la Selección Peruana). Con el entorno de Gustavo Álvarez no hubo contacto desde hace mes y medio”, mencionó el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio, adelantando que desde Videna no hubo contacto reciente con el representante del entrenador argentino, por lo que este interés se podría haber enfriado.

De momento, Manuel Barreto es el encargado de dirigir a la Bicolor en los próximos amistosos ante Rusia y Chile, y seguirá trabajando en diciembre pero de manera más integral. El puesto de entrenador de la Selección Peruana seguirá vacante, salvo que se sume un amistoso más fuera de la fecha FIFA (aparte del compromiso ante Bolivia, que fue organizado por la Agremiación de Futbolistas).

Gustavo Álvarez estuvo al mando de Atlético Grau y Sport Boys en el fútbol peruano. (Foto: Liga 1)

