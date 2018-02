El fútbol peruano está de luto por el fallecimiento de Daniel Peredo. El volante de la Selección Peruana Renato Tapia se unió a los mensajes de condolencia hacia la familia del periodista. Pero no solo eso.

Andrea Cordero, la esposa del futbolista, compartió en su cuenta de Instagram la historia del encuentro de su hija Niara Amelia (2 años) con el narrador de los partidos de la Selección Peruana.

Sucedió en sus últimas vacaciones, en el Sur de Lima. Andrea no reconoció a Daniel Peredo en un primer instante. Fue con la ayuda de la pequeña que recién pudo identificar al periodista quien se encontraba con sus familiares.

"No le tomé mucha atención, además porque estaba con mis lentes de medida antiguos. De pronto, mi hija me dice en su español-holandés: 'Mami, quiero darle un chocolate al señor de la tele, el que dice goooool'. En ese momento ella tenía una bolsita amarilla con unos caramelos y chocolates que no suele invitar", contó.

La esposa de Renato Tapia acompañó a la niña a la mesa de Daniel. Se sentía un poco nerviosa, pues él era una persona que admiraba bastante por su profesión. Grande fue su sorpresa cuando lo conoció en persona.

"Le dije (a Daniel Peredo) que mi hijita lo había reconocido como el señor del gol y que quería invitarle unos chocolates y caramelos. Daniel nos hizo una broma respecto al padrino de Niara y se me quitaron los nervios, esos que casi nunca siento pero me delataron por la cara roja y es que Daniel es un referente para mí", indicó Andrea quien también ejerció la carrera de periodismo deportivo.

La esposa de Renato Tapia guarda ese recuerdo como oro. Registró el momento con una foto que luego enviaría al mediocampista de la bicolor en Holanda.

"Daniel, que había compartido un momento con Renato en una grabación unos días atrás, me preguntaba dónde estaba, le dije que ya en Holanda entrenando y que si le podía tomar una foto con Niara para mandársela", dijo.

"Sin pensar que sería la única que podré mostrarle cuando sea grande, con el señor del gol, que pateó con su papá y 30 millones de peruanos más y le rompieron el arco a Ecuador en el Nacional. Con el mejor, maestro de maestros. Descansa en paz y prepara la garganta para Rusia" agregó.

