Instagram Viral: Pedro Gallese y Carlos Cáceda recordaron su infancia jugando 'Mario Bros'

¿PES? ¿FIFA? ¿God of War? ¿Uncharted? ¿The Last of Us? ¿Call of Dutty? No, nada de eso, la marathon de videojuegos en la que se enfrascaron Pedro Gallese y Carlos Cáceda fue sobre Mario Bros. Si, el popular juego de Super Nintendo que apareció a finales de los años 80 se convirtió en la aventura favorita de los guardametas de la Selección Peruana.

Ambos aprovecharon su rato libre en la concentración de la bicolor para disfrutar las aventuras del personaje 'bigotón', seguramente su videojuego favorito cuando eran niños.

Carlos Cáceda fue el más animado en pasar cada uno de los mundos de Mario y Luigi y por eso Pedro Gallese decidió vacilarlo un poco y exponerlo ante sus miles de seguidores en Instagram.

"Como cuando no disfrutas un infancia y lo empiezas a hacer de grande", publicó Gallese con un video en el cual se le ve a Cáceda concentrado intentando pasar los 'mundos' de Mario Bros.

Selección Peruana está completa y cumplió su tercer entrenamiento en Miami. (Fernando Sangama)

