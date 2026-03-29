La Selección Peruana fue ampliamente superada por Senegal y arrancó con el pie izquierdo la era Mano Menezes. Si bien tuvimos algunas situaciones de gol, en el trámite del juego y la posesión no pudimos competir ante el flamante subcampeón de la Copa Africana (ganó en la cancha, pero la CAF le dio el título en mesa a Marruecos). Si bien algunos nombres generan ilusión y se espera que puedan tener más minutos ante Honduras, queda el sinsabor de no haber podido haber brindado una mejor actuación, sobre todo ante el aliento de muchos hinchas peruanos que llegaron al Stade de France.

Jairo Concha ingresó a falta de media hora, en lugar de Jairo Vélez, y dio sus sensaciones luego del duelo ante Senegal. Entró cuando el marcador ya estaba 2-0, pero igual valoró el duelo ante el combinado africano para que puedan ir ganando más experiencia ante rivales complicados. De hecho, es una selección que buscará ser protagonista en el Mundial 2026.

“Me sentí bien los minutos que me tocaron ingresar. Sabíamos que Senegal era un equipo muy fuerte, pero creo que son partidos que nos van a servir. Enfrentarnos a rivales así de duros va a hacer que esta selección gane experiencia. Ya vamos a enfocarnos en el partido que tenemos con Honduras el martes”, comentó el volante de Universitario de Deportes.

El volante espera tener más minutos ante Honduras, un rival que está unos escalones por debajo de Senegal y que, así como Perú, no clasificó a la Copa del Mundo. “Sabemos que Honduras ahora tiene un buen equipo. Se podría decir que está más o menos a nuestro nivel, pero creo que en el ritmo de la selección están los mejores de su país, así que nos vamos a enfrentar a un equipo duro, pero con la fe y convicción que tenemos que ganar ese partido”, apuntó.

Por último, habló de cómo han sido los primeros días al mando de Mano Menezes y también desde su posición de ser uno de los ‘nuevos’ en la Bicolor. “Estos pocos días que hemos tenido con el ‘profe’, nos ha transmitido tranquilidad, su idea de juego. Creo que poco a poco vamos a ir plasmándolo dentro del campo. Ha venido un comando técnico de experiencia que eso nos va a ayudar para competir de aquí en adelante”, cerró Jairo.

La Selección Peruana no pudo ante Senegal. (Foto: AFP)

Perú vs. Honduras: horarios del partido

El partido amistoso internacional entre Perú vs. Honduras se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés, España. El partido comenzará a la 1:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Honduras?

Este amistoso entre Perú vs. Honduras será televisado para todo el territorio peruano por las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), además de la opción por señal de cable en Movistar Deportes, disponible en Movistar TV y Movistar TV App.

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