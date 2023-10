Previo a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, Juan Reynoso, DT de la Selección Peruana, dio a conocer la lista oficial de convocados para los partidos ante Chile y Argentina. En esta misma, los futbolistas de la Liga 1 Betsson que fueron convocados de manera preliminar intentaron ingresar, trabajando arduamente en los entrenamientos que se llevaron a cabo en la Videna. No obstante, solo pocos lograron quedar en la nómina final, siendo Jairo Concha uno de ellos. Así pues, luego de finalizar el parón de selecciones, el volante nacional habló sobre su convocatoria y también aprovechó para referirse a los comentarios de Juan Reynoso sobre el nivel de los jugadores del medio local.

El centrocampista, de 24 años, fue consultado sobre las últimas declaraciones que brindó el ‘Ajedrecista’, donde señaló que los futbolistas que militan en el torneo doméstico no están aptos para sostener un partido completo. Ante ello, Concha defendió al estratega nacional y aseguró que tomó de la mejor manera las palabras del DT del equipo incaico.

“No es eso, creo que muchos lo han tomado de una mala manera, pero que el profesor quiso mandar un mensaje como pidiendo que entrenemos mejor porque ya vimos el nivel de la alta competencia que son las Eliminatorias Sudamericanas”, fueron las primeras palabras del futbolista de Alianza Lima a los medios de comunicación.

Asimismo, sostuvo: “Creo que es así, si uno quiere competir con los mejores, tiene que entrenarse de la mejor manera. Yo tomé el mensaje de la mejor manera, creo que (Juan Reynoso) no lo hizo con ánimo de ofender. Todo bien”.

Los detalles de la charla con Juan Reynoso

Horas después de la rueda de prensa de Juan Reynoso, se publicaron imágenes de la conversación que tuvo el entrenador nacional con Jairo Concha y Bryan Reyna en el hotel de concentración. En relación a ello, el volante blanquiazul aseguró que esta charla tuvo una connotación positiva, mostrándose optimista de cara a futuras citaciones al combinado nacional.

“Como se vio, sí hubo una charla, pero todo para bien. La verdad es que me siento un poco contento, no por el resultado, obviamente. Fue un primer paso salir en lista de Eliminatorias, ahora lo único que me queda es jugar y ojalá se me pueda dar”, aseveró.

Eso sí, ‘Jairoco’ aseguró que no tuvo tiempo para hablar con los referentes del equipo patrio. Y es que el volante señaló que, luego de la derrota ante la ‘Albiceleste’ en el Estadio Nacional, el ambiente en el plantel estuvo tenso. “No hubo mucho tiempo. La gente después del partido estaba fastidiada por el resultado, por como se dieron las cosas en el estadio, pero si me toca estar nuevamente, trataré de dar lo mejor para poder jugar”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO