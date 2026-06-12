Jean Deza es uno de los futbolistas más polémicos del país. Una mezcla de talento e indisciplina, pero que siempre busca una nueva oportunidad en el fútbol, pese a que incluso en algún momento anunció su retiró del deporte profesional. Hoy sin equipo, ya piensa en volver a la competencia y hasta se animó a ponerse como objetivo la selección peruana.

En el podcast de YouTube’ Pedro Responde’, el delantero de 33 años fue consultado sobre la blanquirroja y no dudó un solo momento en asegurar que va a regresar a Videna, y será parte de las próximas convocatorias del estratega brasileño Mano Menezes.

“Voy a llegar a la selección. Tenlo claro que lo voy a hacer. Yo veo a la selección, la vi a la selección, y yo sé que puedo llegar. Si Mano Menezes me ve, va a pensar que soy brasileño, que soy garoto”, dijo entre risas.

Deza enfrentó a la Inglaterra de Wayne Rooney y Steven Gerard en amistoso jugado en mayo de 2014. (Goto: Getty)

Por otro lado, fue consultado sobre su presente deportivo, pues en los últimos meses no ha tenido actividad y su último equipo fue de Copa Perú. Pese a su intención de fichar por Sport Boys, club del cual es hincha, su incorporación estaría descartada por el momento.

“No sé si voy a arreglar con Boys, te digo la verdad, porque sí me han llegado otras ofertas. De Primera me han llegado ofertas porque ya saben que quedo como jugador libre”, dijo el veloz futbolista.

“Boys era mi prioridad. Te voy a decir la verdad, de corazón. Me cag... por jugar en el Boys, pero han salido cosas que yo he hecho esta semana (fiesta). Yo estoy libre y puedo hacer en mi vida lo que se me cante la gana, porque no dependo de nadie. En los próximos días se sabrá dónde voy a jugar”, apuntó un tanto decepcionado por su aparente frustrado pase al Callao.

La blanquirroja se encuentra en una etapa de renovación bajo la dirección técnica de Menezes y busca nuevos nombres. Si bien Deza no es de los jugadores jóvenes de nuestro fútbol, no recibe un llamado a Videna hace muchos años y solo su sostenido rendimiento lo llevará de regreso.

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