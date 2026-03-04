El nuevo proyecto de la Selección Peruana ya está en marcha y desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) vienen trabajando a contrarreloj para afinar todos los detalles. Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol, decidió romper su silencio para hablar sobre los grandes retos que afronta el balompié nacional en esta etapa de reestructuración profunda. En una extensa charla, el directivo se refirió al intenso trabajo que viene realizando el comando técnico liderado por el brasileño Mano Menezes, aclarando las dudas sobre la próxima convocatoria para la fecha FIFA y dejando un mensaje contundente sobre el posible regreso de varios jugadores experimentados que habían perdido terreno en la Bicolor.

Asumir las riendas deportivas de la FPF en este momento crítico no ha sido una tarea nada sencilla para el exadministrador de Universitario. Tras varios años de malos resultados y constantes cuestionamientos al sistema del campeonato local, la dirigencia sabe que los hinchas exigen cambios inmediatos

Sin embargo, también piden paciencia para que el nuevo estratega brasileño pueda implantar su idea de juego. En medio de este clima de mucha expectativa por conocer la primera lista oficial del año para los amistosos en Europa, Ferrari aprovechó los micrófonos de ‘Modo Fútbol’ para detallar cómo se está manejando la evaluación de los seleccionables.

La selección peruana se enfrentará a Senegal en París el 28 de marzo. (Foto: FPF)

Fiel a su estilo directo, Ferrari reconoció que cambiar la cara del fútbol peruano tomará su tiempo. “Sabía que iba a ser un tema complejo porque reestructurar algo no es fácil. Incluso es más sencillo construir desde cero. Reconstruir implica ver qué no funciona y, a partir de ahí, hacer una base sólida. Estamos dando pasos hacia adelante, aunque quizá no a la velocidad que yo quisiera”, admitió.

Sobre el trabajo específico de Mano Menezes, destacó su gran obsesión por los detalles y el seguimiento presencial en los estadios de la Liga 1. “Una de las cosas que el Mano siempre me dice es: ‘yo soy constructor’... Le interesa ver absolutamente todos los partidos y hacerlo de manera presencial, no por televisión”, comentó Ferrari.

El tiempo apremia y la primera gran prueba de fuego será la próxima gira de amistosos por el Viejo Continente. “Los partidos son el 28 y 31, y el viaje a París es el 23, por lo que ya se tienen que enviar las cartas a los clubes. Estamos con los tiempos justos”, indicó sobre la inminente convocatoria.

Selección Peruana confirmó dos amistosos, en París y en Madrid. (Foto: La Bicolor)

Respecto a los nombres que integrarán esta nueva lista, el directivo aseguró que el técnico brasileño está mirando a todo el universo de jugadores por igual. “El ‘Mano’ me pregunta por varios jugadores... Siempre dice que las puertas de la selección están abiertas para todos. Estamos en etapa de construcción”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre el posible regreso de figuras de peso como Carlos Zambrano, Miguel Trauco o Sergio Peña, dejó en claro que la evaluación será justa y sin prejuicios, pese a los temas legales de los cuales han sido protagonistas en las últimas semanas, lo que incluso los ha dejado sin club.

“Tiene que haber comunicación para saber lo que sucede hoy por hoy. Evaluar lo que pasó, con documentos. Esto no es tan sencillo como dejarse llevar por lo que salga en los medios. No podemos darnos el lujo de tachar a nadie. Lo que hacemos es construir y a partir de la construcción es que las puertas se tienen que abrir para todos”, sentenció.

