En agosto de este año, Jean Ferrari fue presentado como director general de fútbol de la FPF. Se va a tomar con calma la elección del nuevo técnico aunque busca dos cosas en el perfil: 1. Priorizar la dinámica. 2. Ampliar el universo seleccionable. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

La expectativa por saber quién será el próximo director técnico de la Selección Peruana es alta, pero desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aún no hay una decisión concreta. La entidad reconoció estar trabajando para ello, teniendo en cuenta que el 2026 será un año de Mundial y no habrá eliminatorias ni torneos para la Bicolor. Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, brindó algunos detalles de cómo va este proceso de entrevistas y diálogos, animándose también a dar la fecha en la que será el anuncio oficial del nuevo estratega.

Noticia en desarrollo...

