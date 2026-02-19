Han pasado ya varios meses desde que la historia entre Jean Ferrari y Universitario de Deportes, tuvo un cierre tras temporadas consecutivas con títulos deportivos y grandes logros colectivos conseguidos. Pese a ello, hasta hoy, no se sabía exactamente cuáles fueron los motivos de la salida intempestiva del directivo, que partió rumbo a la Federación Peruana de Fútbol para asumir un puesto con mayor responsabilidad. Es el propio ex-jugador, quien se encargó de aclarar la situación con sorprendentes revelaciones que incluyen problemas legales.

A mediados del 2025, tras ganar el Torneo Apertura con Universitario, una noticia sacudió las oficinas de Campomar cuando Jean Ferrari decidió dejar al club, para sumarse a la FPF, como el encargado de elegir al nuevo entrenador de la Selección Peruana.

Pero, mientras muchos pensaron que se iba por la nueva oportunidad, la situación es completamente distinta: “Mi salida de la U fue netamente por un tema de desgaste, y de presión que tenía en los alrededores con temas políticos muy fuertes. A esto se suma la cantidad de denuncias que tuve. Porque en esto del fútbol cuando se dice: no hay que mezclar fútbol con política, muchos no lo entienden”, comentó a Doble Punta.

Jean Ferrari ganó dos títulos nacionales como administrador de Universitario de Deportes. (Foto: Getty Images)

Si bien, su llegada con la ‘Bicolor’ se hubiera podido dar incluso desde antes, desde el 2024, cuando el presidente del máximo ente rector del fútbol peruano, levantó el teléfono para buscar entablar una primera relación. Desde ese momento ya había pensado en dejar la ‘U’ por los problemas que eso le generaba.

“Hay muchos manejos desde atrás que mucha gente no conoce, pero existe, sí pasa. Cuando salimos campeones en el 2024, desde mitad de ese año, Agustín Lozano me empieza a llamar. Porque estaba necesitando a alguien en un puesto tan sensible y complejo”, comenzó diciendo.

En la misma línea, agregó: “Tuve 10 denuncias penales, yo estuve expuesto a que cualquiera de estos sinvergüenzas que están detrás, podían también activar ciertos temas y terminar perjudicándome. Y obviamente, primero está mi familia. Por eso yo conversé con ellos y me decía: ya está, ya pelaste todo lo que pudiste en la ‘U’ y ya es hora de dar un paso al costado”

Jean Ferrari asumió nuevo rol como Director General de Fútbol de la FPF. (Fuente: FPF)

¿Quiénes denunciaron a Jean Ferrari?

Respecto a la incógnita sobre quienes fueron los responsables de denunciarlo, dijo: “Estuve denunciado por gente allegada de Gremco, que es el enemigo directo de Universitario y después por gente de otros equipos que también asentaron denuncias inventadas”.

Pero confesó también que su salida, directamente no iba a representar algún problema para la ‘U’, pues la verdadera problemática es el sistema de la SUNAT, que hará cambios cada 3 meses, hasta que se cumpla con el pago de la deuda del mayor acreedor que hoy por hoy tiene el club.

“En general, el riesgo siempre va a estar. No es que yo lo originé, o lo va a originar Franco o alguien más. Siempre la ‘U’ va a estar expuesta, por la ley, a que estos cambios se den eventualmente cada 3 años. Y aquí entra nuevamente la parte política, que podrían inventar cualquier cosa que los perjudique”, concluyó.

