La planificación de la Selección Peruana sigue tomando forma y desde la Federación Peruana de Fútbol ya se vienen ejecutando acciones concretas pensando en el futuro inmediato. En ese contexto, se confirmó un viaje clave que podría marcar un antes y un después en la localía del equipo nacional de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Jean Ferrari, director de fútbol de la FPF, reveló que este lunes realizarán una visita a ciudades de altura como parte de una estrategia deportiva que viene siendo evaluada desde hace semanas. La presencia de Mano Menezes también forma parte de este análisis.

“El día lunes estamos yendo a Puno, vamos a revisar los estadios de Puno y Juliaca”, señaló Ferrari, confirmando que la delegación inspeccionará escenarios en Puno y Juliaca con miras a futuras competencias.

Esta decisión responde a una idea que viene tomando fuerza dentro de la Federación: utilizar la altura como una herramienta estratégica para competir en mejores condiciones en partidos clave de Eliminatorias.

Al ser consultado sobre si esta medida se aplicaría en la fecha FIFA de octubre o en las propias clasificatorias, Ferrari fue claro en señalar que aún no hay una decisión final, pero que el plan está en evaluación.

“Estamos en evaluaciones, pero nuestra idea es tener algunos partidos en altura y estamos evaluando qué ciudad podría ser dentro de las estrategias que tenemos”, explicó el directivo.

Cabe señalar que la FPF no busca abandonar completamente Lima como sede principal, sino alternar escenarios dependiendo del rival y el contexto competitivo, con el objetivo de obtener una ventaja deportiva en ciertos encuentros.

El impacto de esta estrategia ya ha sido visible en el fútbol femenino, donde la Selección Peruana logró mejorar su posición en el ranking FIFA tras disputar partidos en ciudades de altura.

“Todo es en base a estrategias, el fútbol femenino está avanzando. El promedio de edad es de 22 años, estamos yendo bastante bien”, agregó Ferrari, destacando el crecimiento del equipo.

De esta manera, la Federación continúa delineando un plan integral que incluye el uso de la altura como factor competitivo. La visita junto a Mano Menezes será determinante para definir si esta estrategia se implementa oficialmente en las próximas Eliminatorias.

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