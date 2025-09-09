La derrota ante Uruguay en Montevideo no solo significó el final de un camino en las Eliminatorias 2026, sino también el cierre de la etapa de Óscar Ibáñez al frente de la Selección Peruana. En la Videna son conscientes de que la ‘Bicolor’ necesita un cambio profundo y, por ello, ya se viene trabajando en el nombre que asumirá la conducción técnica. Jean Ferrari, actual administrador temporal de la FPF, se ha puesto al mando de este proceso y en los próximos días comenzará un recorrido clave que podría definir el futuro de nuestro fútbol por los siguientes años. La búsqueda no será sencilla: se apunta a un entrenador de peso, con experiencia y con la capacidad de sostener un nuevo ciclo eliminatorio rumbo al 2030.

De acuerdo con información que brindó Gustavo Peralta en L1 Max, Jean Ferrari tiene planificado un viaje al extranjero en el corto plazo. Allí entrevistará a varios candidatos que ya están en la lista de la Federación Peruana. La intención es clara: conocer de cerca el perfil, sus ideas de trabajo y, sobre todo, la capacidad para manejar un vestuario que atraviesa momentos complejos tras la eliminación.

Mientras tanto, el panorama inmediato para la ‘Blanquirroja’ se resolverá con un interinato. El nombre que más fuerza ha tomado es el de Carlos Silvestri, actual técnico de la Sub-20, quien sería el encargado de dirigir los amistosos de octubre y noviembre. Esta opción surge porque Manuel Barreto, pese a estar en la Videna, fue contratado para la Unidad Técnica de Menores y no como un técnico interino de la mayor.

Sobre el perfil del nuevo entrenador, se ha deslizado que se busca alguien con “espalda” y conocimiento del fútbol sudamericano. La FPF considera prioritario que entienda la idiosincrasia del jugador peruano, con sus virtudes y dificultades, pero que a la vez pueda transmitir liderazgo en los momentos complicados.

Uno de los nombres que ha empezado a circular es el de Gustavo Quinteros, con pasado en las selecciones de Bolivia y Ecuador, además de un extenso recorrido en clubes. Sin embargo, no es el único. Todavía hay carpetas sobre la mesa y será Jean Ferrari quien realice las primeras entrevistas para luego trasladar las conclusiones al directorio.

En este proceso también ha sido clave lo que dejó Óscar Ibáñez. Pese a que algunos jugadores, como Renato Tapia, pidieron públicamente su continuidad, la decisión dirigencial ya estaba tomada. Los resultados y, sobre todo, la imagen mostrada en Montevideo aceleraron su salida.

Óscar Ibáñez dejará de ser técnico de la selección peruana una vez haya finalizado el partido ante Paraguay por las Eliminatorias 2026. (Foto: Agencias)

¿Cuándo iniciará funciones el nuevo DT?

Lo que se sabe con certeza es que el nuevo técnico no asumirá de inmediato. La FPF pretende que inicie funciones a partir de enero de 2026, tiempo en el que podrá estructurar un proyecto más amplio, con una base de trabajo que abarque tanto a la mayor como a las divisiones menores.

En paralelo, la Selección Peruana afrontará los últimos amistosos del año con un equipo en transición. Los resultados de esos encuentros no serán determinantes, pero sí servirán como punto de partida para que el nuevo DT conozca la realidad del plantel y decida qué jugadores formarán parte del nuevo proceso.

Así, el fútbol peruano se encuentra en un momento de decisiones trascendentales. Jean Ferrari ya inició la ruta y en las próximas semanas se podrían conocer los primeros avances sobre quién será el elegido para llevar la batuta de la ‘Blanquirroja’. Lo único claro, hasta ahora, es que el objetivo es contar con un estratega de jerarquía internacional que le devuelva competitividad a la selección en el largo plazo.

