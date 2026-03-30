Mueve el equipo. Luego de perder ante Senegal en su debut al mando de la Selección Peruana, Mano Menezes mantendrá la base de lo que fue su primera presentación en Francia y tocará ligeramente el equipo pensando en la segunda prueba ante Honduras. De hecho, una de las novedades pasa por el ingreso de Joao Grimaldo, uno de los pocos jugadores que recibió buenas críticas por su rendimiento en los minutos que ingresó ante los africanos y ahora tendría su oportunidad desde el inicio para convencer al DT brasileño.

En el arco y en la defensa no habrán mayores novedades, pero sí en la volante. Jesús Castillo tomará el lugar de Erick Noriega, mientras que Jairo Concha será de la partida por André Carrillo. En ese tridente en el mediocampo, solo Yoshimar Yotún se mantendrá desde el vamos. Tanto el ‘Samurái’ como la ‘Culebra’ se encuentran bien físicamente, pero el comando técnico decidió darles descanso para el duelo con los ‘catrachos’.

En ese sentido, la alineación de Perú para el compromiso ante Honduras sería con Pedro Gallese en el arco; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco y Marcos López en la defensa; Jesús Castillo, Yoshimar Yotún y Jairo Concha en la volante; Jairo Vélez, Joao Grimaldo y Alex Valera en el ataque. En resumen, tres cambios con respecto a la formación titular ante Senegal. Igual, esta formación se confirmará en la charla previa minutos antes de partir al Estadio de Butarque.

Mano Menezes decidió renovarle la confianza a Alex Valera y Jairo Vélez en la zona ofensiva, pese a que dejaron ciertas dudas ante Senegal. El delantero de Universitario de Deportes tuvo pocas ocasiones de gol y no pudo ante la dureza de los centrales senegaleses, mientras que el mediapunta de Alianza Lima tuvo una situación clara que el arquero rival la mandó al tiro de esquina. Ante Honduras buscarán su revancha.

También cabe precisar que será importante la conexión que pueda tener Joao Grimaldo con Oliver Sonne, cuando se recueste a jugar por la derecha, debido a que ambos se conocen e hicieron pretemporada juntos este año con Sparta Praga de República Checa. Ese puede ser uno de los motivos para que Mano Menezes decida darle la oportunidad a ‘Grimaldinho’ desde el arranque. Veremos.

Joao Grimaldo tuvo buenos minutos ante Senegal pese a la derrota. (Foto: FPF)

Los convocados de Perú:





Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

Perú vs. Honduras: horarios del partido

El partido amistoso internacional entre Perú vs. Honduras se disputará este martes 31 de marzo en el Municipal de Butarque, Leganés, España. El partido comenzará a la 1:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Honduras?

Este amistoso entre Perú vs. Honduras será televisado para todo el territorio peruano por las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), además de la opción por señal de cable en Movistar Deportes, disponible en Movistar TV y Movistar TV App.

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