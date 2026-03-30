Es optimista. Paolo Guerrero es voz autorizada para hablar de la Selección Peruana. El delantero de 42 años, goleador vigente de Alianza Lima e histórico de la Bicolor, vio el debut de Mano Menezes ante Senegal desde otra posición, esta vez lejos de la cancha y con otra mirada. De todos modos, fue crítico con el accionar de los convocados y espera que puedan conseguir un resultado positivo frente a Honduras, en el cierre de la fecha doble FIFA. ¿Se ve nuevamente vestido de corto con el equipo de todos?

“Es un proceso nuevo con un nuevo entrenador, creo que los chicos no hicieron un mal partido, hay que ajustar algunas cosas, se tienen que ir conociendo más, sobre todo los nuevos. Espero que puedan ganarle a Honduras para seguir con esa motivación”, declaró Paolo Guerrero a la salida del entrenamiento de Alianza Lima, que se alista para afrontar el clásico del fútbol peruano este sábado ante Universitario en el Monumental.

Cabe recordar que Paolo Guerrero se retiró de la Selección Peruana en las últimas Eliminatorias, luego de un discreto proceso que acabó con la eliminación y en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. De hecho, en caliente el ‘Depredador’ anunció que dará paso a nuevos futbolistas y desde aquella vez no volvió a ser citado por Óscar Ibáñez y ahora Mano Menezes.

De hecho, cuando fue consultado en varios momentos posteriores sobre si volvería a aceptar algún llamado del entrenador de turno, el atacante de 42 años se cansó de repetir que su ciclo en la Bicolor está terminado. ¿Puede cambiar este panorama con un entrenador como Mano Menezes que lo conoce del fútbol brasileño? Por ahora, todo es incierto y dependerá de si el ‘Depredador’ sigue vigente en la Liga 1.

Por otro lado, a nivel personal Paolo Guerrero también se alista para disputar el clásico ante Universitario en una situación expectante: si Alianza Lima consigue ganar en el Monumental, le sacará ocho puntos al ‘compadre’ y prácticamente lo dejará fuera de carrera en el Torneo Apertura. En ese sentido, el goleador histórico de la Bicolor sabe de la importancia de dicho partido.

“Me siento bien, sigo trabajando bien y quiero dar lo mejor en ese partido. De reclamos y cualquier otra cosa, no voy a hablar. Solo quiero concentrarme en el fútbol”, agregó Paolo, también busca seguir aumentando su cuota goleador en el torneo: lleva tres tantos en siete partidos; el año pasado marcó 15 en 24 compromisos. Queda mucha tela por cortar.

Perú cayó ante Senegal en el debut de Mano Menezes. (Foto: AFP)

Perú vs. Honduras: horarios del partido

El partido amistoso internacional entre Perú vs. Honduras se disputará este martes 31 de marzo en el Municipal de Butarque, Leganés, España. El partido comenzará a la 1:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Honduras?

Este amistoso entre Perú vs. Honduras será televisado para todo el territorio peruano por las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), además de la opción por señal de cable en Movistar Deportes, disponible en Movistar TV y Movistar TV App.

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