Y todavía no. El reemplazante de Jorge Fossati como entrenador de la selección peruana todavía no está decidido. Si bien José Néstor Pékerman era la primera opción para suceder al ‘Nono’, finalmente el entrenador argentino rechazó la propuesta. Así lo dio a conocer el periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de pases. “José Pekerman no será el entrenador de Perú. El argentino declinó la oferta ya que no hubo coincidencias en lo deportivo debido a que él quería un proyecto que englobe juveniles y la selección mayor. Además, pretendía trabajar con el tiempo necesario para devolver a Perú el brillo de otros tiempos”, posteó en su cuenta de ‘X’.

Lo que seducía de José Pékerman era su amplia experiencia comandando proyectos con menores y ese currículum es lo que llamó mucho la atención entre las cabezas que manejan la FPF. No obstante, todo finalmente va a quedar en intenciones. Recordemos que el último trabajo del argentino terminó a finales del 2022, cuando estuvo dirigiendo a la Selección de Venezuela.

Ojo, en la FPF también se contactaron con el representante de Gabriel Milito y las charlas siguen en pie. El exdefensor está libre luego de haber dirigido a Atlético Mineiro en el 2024, de donde fue despedido después de perder la final de la Copa Libertadores a manos de Botafogo. No es la primera vez que su nombre es vinculado como candidato para llegar a la Selección Peruana.

Asimismo, la FPF tomó contacto con el agente de Marcelo Gallardo, pero su contrato con River Plate es la principal traba y es improbable que quiera dejar de lado su proyecto en el ‘Millonario’ después de haber regresado hace algunos meses. Actualmente el ‘Muñeco’ está feliz en el fútbol argentino y se avizora que dirigirá por largo rato en su país.

Por último, Adenor Leonardo Bacchi, mejor conocido como Tite, también es otro de los candidatos fuertes para la FPF y Teledeportes anunció que ya hubo un contacto. Por estos días el estratega brasileño está sin equipo, después de haber dirigido a Flamengo en el 2024. Tiene una basta experiencia comandando proyectos a largo plazo, además de haber sido entrenador de la ‘Canarinha’ entre el 2016 y 2022.

Por el momento todo es incierto y la realidad indica que las negociaciones para que por fin se defina al nuevo director técnico de la Selección Peruana podrían tardar. Lo cierto es que el tiempo apremia y las Eliminatorias 2026 están a la vuelta de la esquina. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días.

José Pekerman, técnico argentino, hizo debutar a Messi con la Albiceleste. (Crédito: Joel Alonzo, GEC).

¿Qué partidos se le vienen a la selección?

Si bien la esperanza no está al mismo nivel de lo que se sentía al comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, los aficionados aún esperan por ver los desafíos que le tocará enfrentar a la Selección Peruana este nuevo año. Ahora sin Jorge Fossati en el banquillo, este es el cronograma de partidos de la ‘Bicolor’:

Perú vs. Bolivia : jueves 20 de marzo, Estadio Nacional de Lima.

: jueves 20 de marzo, Estadio Nacional de Lima. Venezuela vs. Perú : martes 25 de marzo, Estadio Metropolitano de Mérida.

: martes 25 de marzo, Estadio Metropolitano de Mérida. Colombia vs. Perú : martes 4 de junio, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

: martes 4 de junio, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Perú vs. Ecuador : lunes 9 de junio, Estadio Nacional de Lima.

: lunes 9 de junio, Estadio Nacional de Lima. Uruguay vs. Perú : martes 9 de septiembre, Estadio Centenario de Montevideo.

: martes 9 de septiembre, Estadio Centenario de Montevideo. Perú vs. Paraguay: domingo 14 de septiembre, Estadio Nacional de Lima.

Jorge Fossati dejó el cargo de la bicolor con solo un triunfo de manera oficial.

