“En la selección no fue tan bueno en lo deportivo, pero fue un crecimiento enorme en lo profesional porque dirigir una selección no todos lo logran. Pero a veces uno no elige el momento adecuado de los jugadores porque, al no tener tanto tiempo para trabajar, mucho depende del momento y la actualidad del plantel”, declaró Juan Reynoso en El RePortero.
De paso, confesó el motivo que lo llevó a no hacer ‘clic’ con los jugadores de la Selección Peruana. “Hacíamos un zoom con los futbolistas para hacer un trabajo táctico e individual. Teníamos que estar todo el día en la Videna pasándoles videos, mandábamos trabajo, pero la semana de ellos no se adecuaba al trabajo. Esa parte nos frustraba porque no podíamos hacer más, o a veces pedíamos información al cuerpo técnico (de sus clubes) y nos decían que iban a mandar, pero no mandaban nada, entonces nos limitaba la planificación”, señaló.
