Este jueves 28 de agosto, en el Grimaldi Forum de Mónaco, se llevó a cabo el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26, donde los mejores clubes de Europa conocieron a sus rivales y el calendario que deberán seguir para alcanza la gloria a nivel continental. También fueron sorteados los oponentes del Copenhague de Dinamarca, que clasificó a esta instancia de la mano de Marcos López.
Noticia en desarrollo...
Rivales del Copenhague:
- Borussia Dortmund (Alemania)
- FC Barcelona (España)
- Bayer Leverkusen (Alemania)
- Villarreal (España)
- Napoli (Italia)
- Tottenham (Inglaterra)
- Kairat Almaty (Kazajistán)
- Qarabag (Azerbaiyán)
Fixture del Copenhague:
- Copenhague vs. Borussia Dortmund
- Barcelona vs. Copenhague
- Copenhague vs. Bayer Leverkusen
- Villarreal vs. Copenhague
- Copenhague vs. Napoli
- Tottenham vs. Copenhague
- Copenhague vs. Kairat Almaty
- Qarabag vs. Copenhague
¿Cuál es el nuevo horario de la final de la Champions League?
La final de la Champions League, que en la temporada 2025-26 se disputará en el Puskás Aréna (Budapest, Hungría), se disputará a las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, el evento arrancará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Chile y Bolivia, el pitazo inicial se dará a las 12:00 p.m.; por último, en México la definición iniciará a las 10:00 a.m.
¿En qué canal se verá la final de la Champions League?
En cuanto a la transmisión de la final de la Champions League, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Real Madrid en la Champions League: rivales, fixture, calendario y partidos en la Fase de Liga
- Roberto Mosquera: “No soy Batman ni Robin, pero acá estamos tratando de salvar a Alianza Universidad”
- Oficial: jugadores de Binacional podrán fichar por cualquier equipo de la Liga 1
- El calvario que afrontan los futbolistas de Binacional tras la salida del club de la Liga 1
- Baja momentánea: ¿qué pasó con Carlos Zambrano y por qué no entrena con la Selección Peruana?
- Fichajes del Fútbol Peruano: transferencias, ventas, préstamos y pases libres desde 2005 hasta la actualidad