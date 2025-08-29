En medio de una época dulce para Alianza Lima, una noticia podría impactar en su mercado de jugadores, con una transacción que significaría un golpe importante no solo para ellos, si no para el fútbol peruano en general. Y es que a pesar de no haber podido sumar muchos minutos en los últimos partidos por una reciente lesión, los buenos números de la temporada 2025 que tiene Piero Cari, habrían sido suficientes para que se despierte un interés de algunos equipos europeos, gracias a un scout peruano que trabaja con el Bayer Leverkusen.
Noticia en desarrollo...
