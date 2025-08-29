Mientras cumple un sueño entrenando con la Selección Peruana, en su primera convocatoria oficial al equipo mayor, Alessandro Burlamaqui vive también un presente positivo con la camiseta de Alianza Lima. Sin embargo, es inevitable recordar su más reciente pasado en el fútbol español donde quedó muy cerca de debutar en la primera división de un torneo de alta exigencia a nivel mundial, pero por diversos factores no logró hacerlo y hoy, cuenta el por qué de dicho impedimento.

El mediocampista ‘blanquiazul’ entiende que su carrera está todavía en etapa de construcción y que cada paso dado en los últimos años ha sido importante. Su llegada a Alianza Lima significó un punto de inflexión para relanzar su camino profesional, y en medio de esa experiencia analiza no solo lo vivido en Europa, sino también lo que ocurre con el club íntimo en los torneos que disputa en la temporada 2025.

“Siendo sincero, todos son super humildes, agradables y cercanos con todos. Eso creo que es la base y el pilar del equipo. Y eso se nota entre los jugadores que vamos al campo y tenemos el protagonismo, pero también con todo el mundo que trabaja ahí, la gente que cocina, los que cuidan los campos, los de seguridad y ahí es donde se nota lo que es Alianza, una familia”, señaló en entrevista con Denganche.

El futbolista también se refirió a las dificultades que ha tenido el equipo para mostrar un mejor rendimiento en la Liga 1, más allá de los buenos resultados que consiguieron en la Copa Sudamericana. El equipo de ‘Pipo’ Gorosito ha dejado escapar, incluso en condición de local, puntos claves para la lucha por el título.

“Yo creo que hay muchos factores del hecho de que sea solo porque es el torneo local. Acá hay muy buenos equipos que te compiten de igual a igual y ellos también juegan. Además, al jugar la Sudamericana es una carga extra que llevamos, quieras o no son más partidos. No es una excusa, pero los otros equipos también juegan”, indicó.

Consciente de que la exigencia es máxima en un club de la magnitud de Alianza Lima, Burlamaqui sostiene que el plantel mantiene un mismo objetivo. “Yo creo que la motivación es igual. Todo el mundo quiere ser campeón, y si podemos serlo de la Copa Sudamericana y también de la Liga 1, es lo que queremos. Hablo por mí, esa es mi motivación ser campeón y ganar todos los partidos, y creo que es la de todo el equipo también”, afirmó.

¿Por qué no logró debutar en LaLiga?

Más allá de su presente en el fútbol peruano, el mediocampista recordó lo que significó su etapa en el fútbol español, donde estuvo a un paso de debutar en la primera división tanto con el Valencia como con el Espanyol. La experiencia, aunque frustrante en parte, le dejó lecciones de vida que hoy valora.

“Yo siento que me faltó más paciencia y también una pizca de suerte. Quieras o no parecería que fuera un factor que no se toma en cuenta pero es así. En mi caso, justo cuando estaba jugando, venía de muchos partidos con el primer equipo, me lesioné por un mes y eso me costó para seguir cogiendo ritmo con el equipo. Luego todo fue muy cuesta arriba”, recordó.

Esa mezcla de infortunio y falta de continuidad frenó sus aspiraciones en Europa, aunque no apagó su ambición deportiva. Su llegada a Alianza Lima lo colocó nuevamente en un entorno competitivo y le abrió la puerta para ser considerado por Óscar Ibáñez en la Selección Peruana, lo que refuerza la convicción de que todavía tiene mucho por entregar en su carrera profesional.

