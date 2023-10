Uno de los jugadores que estuvo ausente en los duelos que jugó la Selección Peruana frente a Chile y Argentina, por las fecha 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, fue Alexander Callens. El defensa de AEK Atenas FC acudió al llamado de Juan Reynoso para la fecha doble de este mes, pero no contó con una molestia que le impediría estar al 100 por ciento para los complicados cotejos que se disputaron. Ahora, previo a su viaje a Grecia, el jugador contó lo que sucedió y porqué quedó fuera.

“Llegué con una molestia y me impidió estar en el primer partido, luego ya tenía algunos entrenamientos, pero a las finales hay que poner al que está al ciento por ciento”, indicó el zaguero a los medios que lo esperaron en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, antes de retornar a Europa.

Respecto a las críticas que viene recibiendo el estratega nacional, por los malos resultados en las Eliminatorias 2026, Callens sostuvo que “eso no debe pasar porque los que jugamos somos nosotros. Acá el entrenador solo trata de poner a los mejores y ya está. No hay que hacer tanta cosa, porque los que jugamos somos nosotros, los jugadores”.

Cabe mencionar que cuando Reynoso fue consultado por la ausencia de Callens y Renato Tapia en el compromiso contra Chile, precisó que fue porque ambos presentaban molestias a su arribo a Lima, por lo que optó por no llevarlos. No obstante, en la conferencia que dio el DT antes del partido ante Argentina, comentó que el defensa del AEK Atenas FC hizo trabajos de fricción, mas no especificó si ingresaría o no.

La agenda de Perú en Eliminatorias

Luego de la derrota ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m., se disputará en el estadio Hernando Siles y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes.

Tras ello, sostendrá un duelo clave -en el Estadio Nacional de Lima- ante un combinado venezolano que llega de gran manera por su gran inicio en el certamen, en el que no solo empató (en condición de visitante) con Brasil, sino que goleó a Chile, metiéndose entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.





