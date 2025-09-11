Desde Arequipa todo apuntaba a que la conferencia de prensa de Juan Reynoso se centraría únicamente en el presente de Melgar y en lo que será el próximo choque frente a Universitario de Deportes por la octava fecha de la Liga 1. Sin embargo, la conversación hacia un tema inevitable: su paso por la Selección Peruana. Una etapa que el propio estratega no evade, pero que prefiere recordar con diferentes matices, dejando en claro que su responsabilidad solo recae en lo vivido en su proceso y no en lo que sucedió antes o después.

Reynoso, quien dirigió a la ‘Bicolor’ en 14 encuentros oficiales entre amistosos y Eliminatorias, acumuló cuatro victorias, tres empates y siete derrotas, números que terminaron marcando una de las campañas más grises del combinado nacional en los últimos años, sumándole a la nula cuota de gol que tuvo su equipo.

Consciente de ese registro, el exdefensor fue frontal al analizar lo que significó su paso, pero también fue claro al señalar que los problemas estructurales del fútbol peruano exceden lo que pueda hacer un técnico en pocos meses, indicando, una vez más, que se cortó un proceso importante en su paso.

“El tema de la selección, tengo 55 años, después del Mundial de España 82. Hoy la verdad sonrío porque lo mismo que decían en aquel Mundial, hoy lo siguen repitiendo. El análisis es muy pobre, es hasta triste, pero bueno, se sigue repitiendo lo mismo década o cada cuatro años”, manifestó en un inicio el entrenador.

El estratega también apuntó hacia la dirigencia y a quienes tomaban decisiones en ese periodo. “Mi análisis es obviamente por una cuestión de ética, la tuve que hacer de puertas para adentro y todos saben cómo anticipamos escenarios, cómo dimos respuestas y soluciones. Que se hicieron o no se hicieron, ya quedará en la conciencia de los responsables que tenían que tomar las decisiones importantes que del otro lado del escritorio”, sostuvo Reynoso, en clara alusión a la Federación Peruana de Fútbol.

Lejos de esquivar responsabilidades, ‘El Cabezón’ reconoció la parte que le corresponde en la fallida campaña rumbo al Mundial 2026. “Yo me hago responsable de lo que me tocó, yo no solo jugué seis partidos. Hicimos pocos puntos y eso tengo que reconocerlo. Mi grado de responsabilidad es hasta ahí. Después, lo que se vivió en Copa América y en los otros dos tercios de las Eliminatorias, pues cada quien se haga responsable”, afirmó.

De igual manera, agregó que siempre tuvo un diagnóstico y un plan de trabajo, aunque sus ideas no siempre fueron respaldadas. “Mi evaluación es con mi diagnóstico, como decía hace un rato, tuve mis respuestas y soluciones. Ellos pensaron que la solución iba por otro lado y como yo siempre digo, el fútbol y la vida acomoda todo. Cada quien analizará y sacará sus conclusiones, pero hoy venir a decir excusas o acusar a terceros nunca ha sido mi estilo”, indicó Reynoso.

El técnico arequipeño también dejó entrever que las decisiones posteriores a su salida influyeron en el desenlace de la eliminatoria. “Reconozco y hago mea culpa de lo que me tocó vivir, de lo que me tocó hacer, pero en el desenlace tengo un tercio de culpa o quizá menos”, señaló, dejando entrever que los errores fueron compartidos por varios actores del proceso.

Finalmente, Reynoso se mostró tajante sobre el rendimiento de la Selección Peruana en el camino rumbo al próximo Mundial. “Al final parece que son otros los que se escondieron, pero en general agradecerles el esfuerzo, la complicidad, el trabajo, que no estaban en su mejor expresión, creo que todos los tenemos clara. En el fútbol todo está invitado, pero el tema es que hay cosas que no se leen, no se escuchan o no se dicen”, concluyó.

