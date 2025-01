La Selección Peruana no cesa su actividad, mucho menos en sus categorías inferiores. Está tarde la Sub-17 se enfrentó en un duelo amistoso ante su similar de Colombia, con debut incluido, pues Carlos Silvestri hace un par de semanas asumió el cargo como Director Técnico de esta categoría y hoy pudo probar a su primer once en el terreno de juego de las instalaciones de la Videna. Si bien no fue con resultado positivo, ahora evalúa los cambios que deberá hacer para el próximo reto que será en esta misma semana.

Pese a que en los últimos meses se han sentido temblores en San Luis, no es tanto por causas naturales si no por causas futbolísticas. Pues en Videna se vienen realizando varios cambios que involucran a la Selección Peruana, y uno de los nuevos protagonistas es Carlos Silvestri que dejó de lado la Liga 1 para enfocarse en el fútbol de menores.

Es así que en su primer reto, tuvo que medirse ante un siempre difícil Colombia, que llega en un buen momento donde se explota mucho las canteras de los equipos. Para este primer enfrentamiento, el ex entrenador de Comerciantes Unidos, presentó la siguiente oncena: Tomás Dulanto, Sebastián Ortega, Martín Huamán, Diego Pablo, Nicolás Valencia, Gerson Castillo, Carlos Aramburú, Geray Motta, Jeanpiero Falconí, Oliver López y Aragón Rivas.

Los jugadores se presentaron al primer microciclo de esta año bajo la mirada del nuevo entrenador. (Foto: FPF)

Con miras al Sudamericano de la categoría, que justamente se realizará en Colombia, es que la ‘Bicolor’ se empezó a preparar midiéndose, en primer lugar, ante el anfitrión del torneo. El cuadro dirigido por el profesor Silvestri se puso en ventaja a los 16′ minutos con gol de Oliver López tras un tiro de esquina. Sin embargo, el combinado ‘tricolor’ dio vuelta al marcador con goles de Ángel Mora (25′) y Santiago Londoño (28′).

Este jueves 30 de enero a las 10:00 horas en la Videna, disputará el segundo amistoso ante el mismo combinado Colombiano. Así que los peruanos buscarán su revancha en este partido de preparación. El campeonato sudamericano arranca el 27 de marzo y se extenderá hasta el 12 de abril, a su vez entregará siete cupos a la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 del 2025.

Los 'cafeteros' lograron remontar un partido que comenzaron perdiendo con un gol en su contra. (Foto: FPF)





¿Qué dijo Carlos Silvestri sobre este partido?





Al culminar el partido, el estratega nacional brindó detalles sobre el partido que se disputó, brindando también un análisis autocritico sobre la derrota pero destacando las habilidades de sus elegidos. “La actitud del equipo fue muy buena, luchamos el partido hasta el final. El tema emocional nos costó porque Colombia volteó el partido rápido, pero en el segundo tiempo dominamos”, sostuvo.

Resaltando también la importancia de que exista un área psicológica en el plantel, algo que se ha venido diciendo que con la Selección Sub-20 de ‘Chemo’ del Solar no estaría pasando, se refirió sobre las estrategias que viene tomando el comando técnico para que los muchachos puedan afrontar este tipo de partidos y no desmotivarse con la derrota.

“Permanentemente hablamos con el grupo, hacemos dinámicas que ayudan al control de emociones, a creer en lo que estamos haciendo y a ser cada vez mejores. Jugamos con Chile y Bolivia y nos dimos cuenta de que estamos al nivel, las distancias se han ajustado”, mencionó.

Finalmente, se expresó sobre las cualidades de su rival de turno acotando que: “Colombia es el país organizador, están trabajando con mucho esfuerzo y optimismo, e individualmente tienen buenos jugadores. En el primer tiempo nos paramos bien en el campo, pero hay que seguir trabajando para encontrar nuestra mejor versión”.





