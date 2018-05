Antes de ser el jugador más rápido del mundo, Luis Advíncula fue un ‘9’ frustrado. Tenía poco gol, pero su velocidad encantaba. Entonces, fue Roberto Mosquera el que lo convenció de ser un lateral agresivo. Eso sí, el futbolista de la Selección Peruana demoró en acomodarse a su nueva posición y trabajó más horas para alcanzar sus objetivos.

“Yo sé que mejoré. Sé que, cuando debuté, tiraba un centro y lo tiraba al Río Rímac (por el estadio de Sporting Cristal). Pero, poco a poco, fui mejorando eso. Tampoco es que ahora centre como Dani Alves. Ese aspecto mío ha mejorado”, dijo Luis Advíncula en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

‘Bolt’ pertenece a Tigres de México, pero uno de sus sueños es emigrar a Europa para jugar una Champions League. A sus 28 años, Advíncula siente que puede pelearle el puesto a cualquier lateral derecho del mundo.

“Uno siempre se pone metas. Un sueño era jugar un Mundial. Ahora, tengo la espinita de jugar una Champions League. Nunca se debe sentir menos que nadie. El único inalcanzable es Messi. Yo puedo pelearle el puesto a cualquiera”, agregó Advíncula.

Con la convicción de seguir mejorando dentro y fuera del campo, Advíncula recordó su etapa fuera de la Selección Peruana de Ricardo Gareca.

“Estar fuera de la selección (8 meses), me chocó. Estuve en todas las selecciones. Y sentí que lo perdí todo, aun cuando miras que fue por un error tuyo. Fue el momento más duro. Eso me enseñó a madurar y a valorar las cosas. Todo humano pasa por momentos de ego. Pensé en salir y que no pasaba nada. Pero caí hasta el fondo. Trataba de no mirar los partidos de la Selección”, concluyó ‘Bolt’.

