A inicios de esta semana, Jorge Fossati reveló la lista de convocados a la Selección Peruana, con miras a los partidos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. Uno de los elegidos fue Luis Advíncula, quien vive un gran momento en Boca Juniors. Teniendo en cuenta que el entrenador uruguayo planea jugar con un sistema 3-5-2 en la ‘Bicolor’, el ‘Rayo’ fue consultado por la posibilidad de jugar de carrilero en la ‘Blanquirroja’, y dejó claro que está preparado para todos los retos que vengan. Asimismo, se refirió al duelo ante la Selección Chilena de Ricardo Gareca en la Copa América de Estados Unidos.

Los jugadores convocados ya comenzaron a llegar a Lima para sumarse a los entrenamientos en la Videna. En el caso de ‘Lucho’, continúa en Argentina porque este fin de semana el ‘Xeneize’ enfrenta a Estudiantes de la Plata y el peruano volvería a ser parte del once del cuadro azul y oro. Desde Buenos Aires, Advíncula, en una entrevista en el programa ¡De Una!, aseguró que no tendría problemas en jugar de carrilero, pues le gusta ir al ataque.

“No me incomodaría. He jugado algunos partidos de lateral izquierdo, no de carrilero. Sabemos que el jugador siempre quiere jugar. Así sea hasta de central. Entonces, si a las finales llega un momento en que se requiere que lo haga, no tendría ningún problema”, fueron las palabras de Luis sobre la posibilidad de jugar de carrilero en la ‘Blanquirroja’.

‘Lucho’ sostuvo que no ha hablado mucho sobre táctica con Fossati, pero que le agrada la idea de jugar con el 3-5-2. “Cuando llegue a Perú hablaremos más profundo de eso. A mí me gusta. Porque de carrilero, al tener un stopper a tu espalda, vas mucho más confiado (al ataque). Es una posición que a cualquier lateral le gusta. Si bien tenemos que defender, me gusta atacar, hacer goles, ser protagonista”, añadió.

En la entrevista, ‘Bolt’ también habló sobre la chance de volver a patear un penal con la ‘Bicolor’. Recordemos que el lateral falló su disparo en la tanda de penales ante Australia, por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. “En algún momento, volveré a patear. No sé cuándo, pero vengo practicando. La verdad es que la pasé bastante mal fallando ese penal. Me chocó mucho y todavía tengo un trauma. La única forma de revertirlo es pateando. En algún momento se va a dar y voy a estar preparado”, manifestó.

Finalmente, Advíncula se pronunció sobre la posición de la Selección Peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 -nos ubicamos en el fondo de la tabla- y también sobre el duelo frente a la Selección Chilena de Ricardo Gareca en la Copa América 2024. “No hemos iniciado bien en las Eliminatorias. Tenemos que ir partido a partido. Hay mucha gente que ya se bajó del barco. Se respeta. Esperemos a ver cómo termina esto y vemos quiénes se vuelven a subir”, señaló.

“Siempre desearle el bien al ‘profe’ Gareca. Obviamente contra nosotros, no. Contra Argentina, que le vaya súper bien. Obviamente nosotros queremos ganar. Nos dio mucho, pero ahora está trabajando en un otro país. Siempre le vamos a tener cariño y respeto, pero siempre le vamos a querer ganar cuando lo enfrentemos. Son cosas distintas”, concluyó.

¿Cuándo son los amistosos de la Selección Peruana?

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati, la Selección comenzará a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m.

Hay que tomar en cuenta que la ‘Blanquirroja’ también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





