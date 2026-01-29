La presentación oficial de Mano Menezes como nuevo entrenador de la Selección Peruana no solo marcó el inicio de una nueva etapa, sino que también abrió una serie de interrogantes sobre el futuro del plantel. Con la necesidad de reconstruir el equipo y devolverle competitividad, el estratega brasileño afrontó una conferencia de prensa cargada de expectativas. En medio de ese escenario, uno de los temas que más interés generó fue el de los referentes históricos. La prensa local puso sobre la mesa los nombres de Christian Cueva y Paolo Guerrero, futbolistas que han sido clave en procesos anteriores.

En primera instancia, Menezes explicó que su llegada implica un trabajo integral con el fútbol local. “Pretendo conversar con todos los técnicos que estén en Perú, decirle lo que pienso, para transmitir mi experiencia y sean parte del proyecto que estamos construyendo”, señaló, marcando una línea de comunicación directa.

Esa postura también se traslada a la evaluación de los jugadores. El brasileño fue claro al indicar que no habrá filtros previos por nombres o antecedentes recientes. “Estamos llegando ahora, todos los jugadores tienen abierta la puerta de la selección peruana. No vamos a mirar para acá ni para allá”, sostuvo ante los medios.

Consultado específicamente por Cueva y Guerrero, el DT evitó dar una respuesta cerrada, pero dejó en claro que la experiencia sigue siendo un factor importante. “Cuando somos jóvenes todavía no estamos maduros, no hemos vivido situaciones grandes e importantes como las que se experimentan en las selecciones y por eso los referentes son importantes”, explicó.

Mano Menezes fue presentado por la Bicolor al mando de Agustín Lozano y Jean Ferrari | Foto: GEC

En esa misma línea, Menezes remarcó el valor de los líderes dentro del grupo. “Los jóvenes, por más ímpetu que tengan, precisan tener al lado, tanto en el juego como en el comportamiento, a referentes”, agregó, reforzando la idea de equilibrio entre nuevas caras y jugadores con recorrido.

El nuevo técnico también detalló cómo será su proceso de observación. “Pretendo conversar con todos los técnicos sobre cómo están los jugadores y, a través de ellos, saber cómo se encuentran”, comentó, dando a entender que la evaluación será constante y no limitada a una sola convocatoria.

Más adelante, Menezes confirmó que partirá desde el análisis de las últimas listas y de los futbolistas disponibles en distintas ligas. “Voy a partir de la última convocatoria. Comenzamos con los primeros jugadores que están aquí y en Brasil”, indicó, explicando el punto de partida de su gestión.

Sobre nombres propios, el DT reconoció que ya tiene referencias claras. “Conozco a Paolo Guerrero, Christian Cueva y Erick Noriega. Tenemos esas observaciones y seguir de frente”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de que sean considerados según su momento deportivo.

Finalmente, Mano Menezes cerró el tema con un mensaje que resume su postura general. “Todos los jugadores tienen abiertas las puertas de la selección peruana”, afirmó, dejando claro que el regreso de figuras históricas dependerá del rendimiento, la evaluación técnica y las necesidades del nuevo proceso.

