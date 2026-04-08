Luego del fracaso de la selección peruana en las últimas Eliminatorias, inició el proceso del entrenador brasileño Mano Menezes, con dos encuentros amistosos ante Senegal y Honduras. Ante el vigente campeón de África fue derrota por 2-0, mientras que ante ‘Los Catrachos’ fue empate 2-2.

Si bien siempre es importante ganar, el objetivo de esta mini gira era que el nuevo estratega nacional tenga oportunidad de conocer a sus jugadores y evaluar, entre otros aspectos, con qué sistema alineará cuando se tenga programación de los próximos partidos oficiales.

En una reciente entrevista brindada al canal de YouTube Bicolor+, Menezes pidió paciencia en esta nueva gestión, pues existe mucho trabajo por hacer, dado que la renovación de jugadores es una necesidad en los últimos años, pensando en clasificar a la siguiente justa mundialista.

“Fue un punto de partida. Los dos juegos dejaron cosas buenas y observaciones importantes. Prácticamente utilizamos a todos los jugadores convocados, con excepción de dos que se sumaron más para ganar experiencia y convivencia. Seguramente en los próximos partidos tendrán minutos internacionales”, dijo el entrenador de 63 años.

“Construir algo siempre es trabajoso y estamos conscientes de que tenemos que llevar ese proceso. En estas primeras fechas se mostraron cosas interesantes. Nos llevamos aspectos positivos y vimos jugadores que entraron sin sentir diferencia, haciendo lo mismo que en sus clubes, como Quiroz y Vélez”, añadió.

Este fue el primer once de la blanquirroja al mando de Mano Menzes. (Foto: Selección peruana)

En esa línea, compartió su análisis de lo que fue cada partido y sus conclusiones generales sobre el desempeño de sus dirigidos, tomando en cuenta que el nivel de nuestros últimos adversarios es muy diferente.

“El primer partido fue de alto nivel. En esa variación, la selección respondió bien ante un adversario que está entre los diez mejores del mundo como Senegal. Fue un choque con muchas cuestiones tácticas, ante un equipo que juega junto hace tiempo y con ideas claras. Estoy satisfecho con lo que se hizo”, apuntó.

“Ante Honduras tuvimos un primer tiempo muy bueno. En la segunda mitad no estuvimos tan bien porque ellos estaban más frescos, mientras que nosotros veníamos de jugar tres días antes un partido muy duro ante Senegal”, explicó Menezes.

Por otro lado, no descartó la posibilidad de que Perú juegue en ciudades de altura en condición de local cuando inicien las próximas Eliminatorias.

“Hemos conversado mucho sobre todos los temas. Vamos a decidir junto con la Federación qué es lo mejor. Si otros lo utilizan, ¿por qué nosotros no? Si a los equipos de Lima ya se les hace difícil jugar en altura, imagínense para selecciones con jugadores que la gran mayoría vienen de Europa”, concluyó.

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