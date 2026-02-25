La nueva era de la selección peruana, bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes, está próxima a iniciar, cuando el combinado nacional se enfrente a Senegal en un partido amistoso, pactado para el sábado 28 de marzo a las 11 de la mañana (hora peruana), en el Stade de Francia.

En una reciente entrevista al canal ‘Bicolor’, se dirigió al hincha peruano para pedirle paciencia, pues existe un importante trabajo por hacer y es imposible que los resultados se vean desde este primer encuentro de preparación, ante el vigente campeón de África.

“Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal, que viene de una gran Copa de África, sentirán más confianza si ven que el camino es el correcto”, indicó Menezes al citado medio.

En esa línea, comentó que su planificación comprende una serie de amistosos, aprovechando todas las ventanas posibles, a fin de conocer al universo de jugadores que tiene a disposición, y luego de mudarse al Perú para ver de cerca y conocer a los clubes que compiten en la Liga 1.

“Pensamos tener ocho encuentros amistosos: dos en marzo, luego dos más y después una tanda de cuatro partidos, que esperamos confirmar próximamente. Vamos a hacer una gira y terminar en Lima. Queremos llegar a diciembre con claridad sobre los nuevos nombres que serán parte de la Selección la próxima temporada. Siempre vamos a visitar estadios y analizar partidos”, apuntó el experimentado entrenador de 63 años.

“Buscaremos tener la base de los últimos amistosos, pero necesitamos encontrar nuevos nombres para mezclarlos con jugadores de experiencia que ya están en la selección. Con el comando técnico pensamos representar bien a la Selección peruana”, añadió Menezes.

Amistosos de la blanquirroja en marzo. (Foto: Selección)

El reto es grande, pues luego de clasificar al Mundial 2018 y quedar eliminado en el repechaje a Qatar 2022, la selección peruana fracasó en las últimas Eliminatorias, quedando en el penúltimo lugar del torneo, apenas 1 punto por encima del colero Chile.

Durante este periodo, pasaron técnicos como Juan Reynoso, Jorge Fossati, Óscar Ibáñez, e incluso en los últimos amistosos tomó las riendas de la blanquirroja Manuel Barreto.

