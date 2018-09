Miguel Araujo se unió a la Selección Peruana: "Tenemos equipo para hacerle partido a cualquiera"

Miguel Araujo se unió este lunes a la concentración de la Selección Peruana en Holanda, al igual que Pedro Aquino, Wilder Cartagena y Pedro Gallese. El defensa vuelve a ponerse la bicolor tras ser fichado por Talleres de Argentina, gracias a su buen desempeño en el Mundial.

"Me estoy adaptando bien. Me gusta la liga. Es una liga competitiva. La intensidad es la ideal para crecer. El grupo que me ha tocado es muy humilde y me han recibido con los brazos abiertos. Me hacen sentir parte de la familia y así se trabaja muchísimo mejor", comentó a su llegada.

► Miguel Araujo arrasa con elogios de hinchas de Talleres antes de unirse a Perú en Europa

La llegada de Pedro Gallese, Wilder Cartagena y Pedro Aquino. (Foto: Fernando Sangama) La llegada de Pedro Gallese, Wilder Cartagena y Pedro Aquino. (Foto: Fernando Sangama)

Sobre los próximo encuentros de la Selección Peruana ante Holanda y Alemania agregó: "Motiva mucho. Son dos equipos de potencia mundial, así que vamos a tener dos finales. Vamos a crecer mucho, corregir errores y potenciar las virtudes. Tenemos equipo para hacerle partido a cualquiera".

Miguel Araujo aseguró que no será difícil mantener el grupo unido, a pesar de las caras nuevas. "Ni tanto nuevo. Ya se les conoce en la liga de Perú. Son compañeros y amigos. Solo tenemos que recibirlos de la mejor manera, que se acoplen bien y trabajar".



Para finalizar, aplaudió que Ricardo Gareca haya renovado como entrenador de la Selección Peruana. "Es un técnico que nos ha dado confianza y vamos a seguir por el camino correcto con él", comentó.