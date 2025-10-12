En medio de un gran momento personal y profesional, el lateral derecho del Burnley compartió una publicación que emocionó a miles de seguidores: será papá por primera vez. Lejos del ruido de los estadios, el jugador de la Selección Peruana abrió una ventana a su faceta más familiar, mostrando un nuevo capítulo en su vida. La noticia llegó con la misma naturalidad y elegancia con la que Oliver Sonne ha sabido ganarse el cariño de la hinchada peruana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sonne y su pareja, Isabella Taulund, anunciaron que esperan a su primer hijo. En una serie de fotografías cargadas de ternura, la pareja mostró una ecografía y las primeras imágenes del embarazo, acompañadas del mensaje “Nuevo en la tripulación”, una frase que simboliza el comienzo de una nueva aventura juntos.

El futbolista de 24 años, que ha cautivado tanto por su talento en el campo como por su carisma fuera de él, recibió una ola de felicitaciones de fanáticos, compañeros de equipo y seguidores peruanos. Su publicación rápidamente acumuló miles de reacciones, consolidando una vez más el vínculo especial que mantiene con el público nacional desde su llegada a la ‘Bicolor’.

Oliver Sonne compartió junto a su novia la noticia de que será papá primerizo. (Foto: @oliiversonne)

La noticia del embarazo llega pocos meses después de otro gran anuncio en la vida del lateral: su compromiso con Isabella Taulund, oficializado el pasado 16 de junio de 2025. En aquella ocasión, Sonne sorprendió al compartir románticas imágenes de la pedida de mano realizada en la Isla Harbour, un escenario de ensueño que dio inicio a esta etapa de consolidación personal.

Este nuevo paso en la vida de Oliver Sonne no solo marca un momento emotivo en su historia personal, sino también un símbolo de madurez y crecimiento fuera del campo. El futbolista, que continúa siendo una de las apuestas más sólidas para el futuro de la Selección Peruana, se prepara para combinar la responsabilidad deportiva con su nueva aventura como padre.

Oliver compartió tiernas imágenes de la gran noticia. (Foto: @oliiversonne)

Reacciones de los hinchas de la ‘Bicolor’

El compromiso generó entonces una ola de comentarios en redes sociales, especialmente entre sus fanáticas peruanas, quienes tomaron la noticia con humor y afecto, celebrando que su “vikingo” favorito haya encontrado estabilidad emocional. Ahora, con la llegada de su primer hijo, el vínculo del jugador con el público peruano parece fortalecerse aún más.

“El próximo lateral peruano 2048”, “Un nuevo causa”, y “Qué alegría, Oliver, el gol más bonito de tu vida” fueron algunas de las frases que reflejaron el afecto del público hacia el futbolista nacido en Dinamarca, pero que ya es considerado un peruano más, no solo por nacionalidad, sino por el compromiso y amor que ha demostrado por el país más allá del deporte.

TE PUEDE INTERESAR