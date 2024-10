Luego de conseguir un triunfo importante (1-0) ante Uruguay en Lima –el primero de la Bicolor en las Eliminatorias–, Brasil nos goleó 4-0 y nos devolvió a la realidad: estamos en la penúltima posición –a seis puntos de la zona de repechaje– y hay que remar contra la corriente para tratar de escalar hasta la séptima casilla. Quedan 24 unidades en juego. La próxima fecha doble se disputará en noviembre y, afortunadamente, jugadores del extranjero que no pudieron ser parte de los últimos dos encuentros, hoy tienen minutos en sus respectivos clubes y podrían integrar el próximo listado de Jorge Fossati, director técnico de la Selección Peruana. A continuación, te contamos cuál es la actualidad de los futbolistas que militan en el exterior y con cuántos partidos encima llegarían a los duelos decisivos ante Chile y Argentina.

¿Se darán los regresos de Carrillo y Trauco?

Tanto André Carrillo como Miguel Trauco no han podido jugar con la Selección Peruana en los últimos meses debido a que no se encontraban en su mejor nivel. La ‘Culebra’ se estaba adaptando a su nuevo equipo, Corinthians; mientras que el ‘Genio’ estuvo lesionado y se perdió varios encuentros de Criciúma en el Brasileirao. Sin embargo, en estos momentos ambos cuentan con minutos en sus clubes y podrían ser convocados en noviembre. En el caso de Carrillo, lleva jugando diez partidos con el ‘Timao’ de forma consecutiva, incluyendo la liga brasileña y la Copa Sudamericana –su último duelo fue en el 2-2 ante Racing, por la ida de las semifinales de la ‘Suda’–. Hasta la doble jornada de Eliminatorias en noviembre, a Carrillo le quedan por disputar tres duelos del Brasileirao y uno de la ‘Suda’.

“Creo que André está mejorando respecto a lo que mostraba la pasada temporada, en cuanto a su estado físico y dinámica. Si no estamos seguros que ese tipo de jugadores van a tener minutos, no está bien traerlo. Sí los reservamos, para ir viendo los partidos que tenían”, dijo Fossati a finales de septiembre. La convocatoria de Carrillo es una posibilidad muy grande teniendo en cuenta de que Bryan Reyna, delantero de Belgrano de Córdoba, no podrá jugar ante Chile debido a que fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

En el caso de Trauco, su última convocatoria fue en septiembre con miras a los partidos ante Colombia y Ecuador, por las Eliminatorias. Sin embargo, no llegó a tener minutos. Después sufrió una lesión que tuvo alejado de su equipo y también de la Selección. Recién volvió a las canchas a mediados de octubre y lo hizo en el peleado empate 1-1 contra Botafogo, líder del Brasileirao y semifinalista de la Copa Libertadores. El lateral peruano hizo una buena jugada en el gol de Criciúma. Tras el partido, dejó el siguiente mensaje: “Cada entrenador tiene su estilo de juego y tal vez el estilo que tiene el ‘profe’ (Fossati) no va con mi estilo, y eso también se respeta. Sigo tratando de estar en un buen nivel para estar en el radar”. Al exjugador de Universitario le quedan tres encuentros del Brasileirao hasta el partido ante la ‘Roja’.

André Carrillo es titular en Corinthians. (Foto: Corinthians)

Lapadula y Tapia ya están recuperados

Gianluca Lapadula y Renato Tapia fueron llamados para los duelos ante Uruguay y Brasil, pero quedaron desconvocados porque se sintieron molestias y no estaban aptos para jugar. Una buena noticia para la Blanquirroja fue que los dos se recuperaron rápidamente y ya tienen minutos con sus respectivos equipos. El ‘Bambino’, por ejemplo, jugó casi media hora en la victoria por 3-2 ante Torino y disputó veinte minutos en la caída por 2-0 ante Udinese. Ambos encuentros fueron por la Serie A de Italia. Al delantero peruano le quedan tres encuentros más por la liga italiana antes de sumarse a la Bicolor, en caso de que sea convocado.

El ‘Cabezón’, por su parte, regresó al Leganés y jugó noventa minutos en la reciente derrota por 3-1 ante el Atlético Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Tapia es fundamental en el once de la Blanquirroja –jugó en el empate ante Colombia y la derrota contra Ecuador– y no hay duda de que su nombre estará en el próximo listado del ‘Nono’. Al mediocampista de 29 años le quedan cuatro encuentros más antes de sumarse a la Bicolor: Celta de Vigo, Ciudad de Lucena, Girona y Sevilla. Cabe mencionar que, a su regreso a LaLiga de España, después de la fecha doble de noviembre, Renato y sus compañeros tendrán que enfrentar al todopoderoso Real Madrid.

Gianluca Lapadula se recuperó de su lesión y suma minutos en Cagliari. (Foto: Cagliari)

Los jugadores con más actividad

De los jugadores del extranjero que fueron parte de la lista de octubre, los que tienen más minutos son Luis Advíncula, Piero Quispe, Oliver Sonne y Jesús Castillo. En el caso de ‘Bolt’, jugó dos partidos completos con Boca Juniors, uno por la Liga Profesional y otro por la Copa Argentina. En el duelo ante Gimnasia llegó a dar una asistencia. Como es habitual, el ‘Rayo’ destaca en el equipo ‘Xeneize’, aunque hasta el momento no se ha visto un rendimiento similar en la Bicolor. De todos modos, hay que recordar que no jugó ante Uruguay y sí disputó poco más de 70 minutos en la caída por 4-0 ante la ‘Verdeamarela’. A ‘Lucho’ le quedan cuatro duelos más por la liga argentina antes de sumarse a la Blanquirroja.

‘Pierito’, por su parte, luego de participar 20 minutos en el triunfo por 1-0 ante Uruguay –dio la asistencia a Miguel Araujo–, disputó dos partidos con Pumas UNAM en el Torneo Apertura de la Liga MX. Jugó 90 minutos en el 3-0 ante San Luis y 69 minutos en el 0-0 con Monterrey. Está viviendo un buen momento y seguiría siendo titular en los próximos duelos ante Cruz Azul, Chivas, Querétaro y Mazatlán. Luego tendrá que sumarse a la Blanquirroja. Algo similar vive Sonne, quien jugó los noventa minutos en los dos últimos partidos de Silkeborg en la Superliga de Dinamarca y le quedan tres encuentros más (dos por la liga y uno por la Copa de Dinamarca) antes de volver a viajar hacia el Perú.

En esta misma línea se encuentra Jesús Castillo, quien reemplazó a Renato Tapia en los duelos ante Uruguay y Brasil. El centrocampista de Gil Vicente jugó 67′ en el triunfo por 2-0 ante Os Belenenses y 57′ en la caída por 2-1 ante Santa Clara. Le quedan dos encuentros por la liga portuguesa antes de la próxima fecha doble de Eliminatorias. Sergio Peña, por su parte, se perdió el compromiso ante Västerås SK por acumulación de tarjetas amarillas y recién jugó 90′ en la derrota por 1-0 ante Olympiacos, por la fecha 3 de la UEFA Europa League. A Peña le quedan tres duelos por la liga sueca y uno por el torneo internacional.

Miguel Araujo, por su parte, se perdió el compromiso ante Seattle Sounders y recién jugó 90′ ante en la caída por 5-0 ante Vancouver Whitecaps, por los play offs de la MLS. Tras la derrota, se acabó la temporada para Portland Timbers y la ‘Fiera’ ya no tendrá actividad. Un panorama difícil porque venía siendo indispensable en el once de la Bicolor. Luis Abram, por su lado, tuvo pocos minutos ante Orlando City y CF Montreal, pero en la reciente caída por 2-1 ante Inter Miami jugó más de 70′ debido a que reemplazó al lesionado Brooks Lennon. Su próximo partido con Atlanta Utd será otra vez contra el equipo de Lionel Messi, el 2 de noviembre, por la vuelta de los octavos de final de los play offs de la MLS. Después habrá otro duelo ante Inter Miami, el 9 de noviembre.

Piero Quispe está viviendo un gran momento en Puma UNAM. (Foto: Pumas)

Los que no han vuelto a jugar

Finalmente, Joao Grimaldo, Alexander Callens, Marcos López y Wilder Cartagena no han podido sumar minutos con sus respectivos equipos desde que se terminó la fecha doble de octubre. En el caso de Grimaldo, no estuvo convocado en el reciente duelo de su equipo, Partizan de Belgrado, ante el FK Novi Pazar, por la Superliga de Serbia. El resultado fue un 4-3 para Partizan. El equipo del exjugador de Sporting Cristal volverá a tener acción este sábado 26 de octubre, pero no se sabe si el peruano tendrá minutos. Callens tampoco tuvo acción en el reciente empate 1-1 entre AEK Atenas y PAOK, por la Superliga de Grecia. Se espera que el defensor pueda volver a jugar con su club en la visita a Panserraikos este sábado.

Marcos López, por su lado, luego de jugar contra Brasil, regresó a Dinamarca y, hasta el momento, no ha tenido minutos. Se perdió los dos compromisos de Copenhague contra Vejle y Real Betis. Quedan cinco encuentros más para que intente tener minutos antes de volver a la Selección Peruana. Estos duelos son ante Brondby, Sonderjyske, Silkeborg, Başakşehir y Aarhus. Mientras que Wilder Cartagena, de Orlando City, no pudo disputar el partido ante Atlanta, por acumulación de tarjetas amarillas, y solo le quedan los duelos de ida y vuelta contra Charlotte, por los play offs de la MLS. Este es el panorama de los seleccionados que militan en el extranjero.

Joao Grimaldo no jugó en el reciente triunfo de Partizan sobre Novi Pazar. (Foto: Partizan)

¿Cuándo se juega el ‘Clásico del Pacífico’?

Perú y Chile disputarán un partido decisivo en las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambos están en la parte baja de la tabla de posiciones y necesitan un triunfo para seguir con la esperanza de llegar a la próxima Copa del Mundo. El ‘Clásico del Pacífico’ está pactado para jugarse el viernes 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima desde las 8:30 p.m. (hora peruana). El encuentro será transmitido en territorio peruano por América TV, ATV y Movistar Deportes; mientras que en suelo chileno a través de Chilevisión, ESPN y Disney Plus. En Depor te traeremos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





TE PUEDE INTERESAR