No cabe duda que el presente de Paolo Guerrero es más que envidiable. Y es que tras su salida de Racing, a causa de falta de minutos en el campo, el ‘Depredador’ encontró nuevamente la felicidad en Liga de Quito, club con el que logró la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2023. Así pues, el atacante de 39 años sigue demostrando su jerarquía en el terreno de juego, algo que atrae a Juan Reynoso, quien no dudó y lo citó para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. De este modo, el capitán histórico de la ‘Bicolor’ no dudó y tomó un vuelo hacia la capital, con el objetivo de unirse lo más pronto posible a los entrenamientos del equipo patrio.

El ‘Ajedrecista’ consideró al histórico capitán en la lista de convocados del extranjeros para los choques del 12 y 17 de octubre, ante Chile y Argentina, respectivamente. De este modo, el delantero del ‘Rey de Copas’ arribó a suelo peruana y de inmediato se dirigió hacia la Videna, donde entrena el equipo de todos.

Paolo Guerrero viene de ser una figura importante en la clasificación de Liga de Quito a la gran final de la Copa Sudamericana, instancia donde el 28 de octubre se medirá ante Fortaleza. En la semifinal de ida ante Defensa y Justicia, el jugador peruano anotó un doblete en la goleada de 3-0, siendo el mejor de la escuadra ecuatoriana. Luego, en la vuelta, fue titular y estuvo muy cerca de marcar, en un encuentro que culminó 0-0.

Cabe resaltar que el ‘Depredador’ no fue el único futbolista que milita en el extranjero en arribar a la capital del país este sábado. En la mañana, Luis Advíncula volvió a pisar territorio peruano, mientras que en la tarde llegó Oliver Sonne, quien visitó por primera vez el Perú luego de obtener su nacionalización.

Perú vs. Chile y Argentina: fecha y hora

Tras igualar con Paraguay en Ciudad del Este (0-0) y perder con Brasil en Lima (0-1), la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 12 de octubre desde las 7:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el estadio Monumental David Arellano y será transmitido en todo el Perú por las señales televisivas de América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, por la fecha 4, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Argentina el martes 17 en el Estadio Nacional desde las 9:00 p.m. Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de la ‘Scaloneta’. Los canales anteriormente citados también pasarán este encuentro en todo el territorio peruano.





