Si bien el 2023 comenzó siendo un año con mucha incertidumbre para Paolo Guerrero, especialmente por su poca continuidad en Racing Club, todo dio un giro de tuercas desde su llegada a Ecuador y lo está cerrando de la mejor manera siendo importante en Liga de Quito, con la Copa Sudamericana en sus manos e instalado en la final de la LigaPro. A pesar de este gran momento a nivel individual, el ‘Depredador’ no ha podido traducirlo en la Selección Peruana, lo cual ha generado opiniones divididas sobre sus convocatorias.

Así pues, en un adelanto de la entrevista que Óscar Ruggeri le concedió a Sin Cassette, el campeón del mundo con Argentina sostuvo que, pese a que Paolo sigue reuniendo las condiciones para ser un jugador convocable, esto se debe también a que detrás de él no hay uno más joven que pueda opacarlo. “El ‘9′ es un crack, pero si hubiera un ‘pibito’ que le moviera el piso, yo no sé si estaría jugando”, apuntó.

Recordemos que en la última convocatoria de Juan Reynoso para los partidos frente a Bolivia y Venezuela, citó a cuatro centrodelanteros: Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Matías Succar y Santiago Ormeño. Finalmente los dos últimos se quedaron fuera de las listas definitivas previo a los duelos, lo cual reafirma lo dicho por el exzaguero de la ‘Albiceleste’.

Por otro lado, el ‘Cabezón’ también se refirió a la posibilidad de que Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana, dirija a Chile el año que viene. Esto a propósito de las declaraciones de Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), quien consideró al ‘Tigre’ como “el hombre del mercado”. Evitando entrar en rumores, Ruggeri solo atinó a decir: “Ya sé que es el clásico (rival), es como Argentina y Brasil”.

Finalmente, el actual panelista de ESPN consideró a Julio César Uribe dentro de los cracks que tuvo el fútbol sudamericano a lo largo de la historia, codeándolo con jugadores de la talla de Juan Román Riquelme y Ricardo Bochini. “Los genios, ahí pongo a Maradona, Messi; los cracks, Uribe, Alonso, Bochini, Riquelme”, argumentó.

El futuro incierto de la Selección Peruana

La Selección Peruana atraviesa por un momento de incertidumbre a pesar de los primeros contactos con el entorno de Jorge Fossati, ya que mientras no se finiquite el contrato con Juan Reynoso, el actual entrenador de Universitario de Deportes no tomará una decisión concreta. Juan Carlos Oblitas, quien ya está en Lima, estuvo en Montevideo para intentar que la situación vaya por buen puerto, algo que finalmente no sucedió.

Lo único claro ahora es el grupo que tendrá la ‘Blanquirroja’ en la Copa América 2024, luego del sorteo que se llevó a cabo en último jueves en Miami. Estaremos en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representante de Concacaf, que saldrá de la lleve entre Canadá y Trinidad y Tobago. Sin duda alguna será un difícil reto para quien tenga que asumir ese fierro caliente que actualmente es la ‘Bicolor’.





