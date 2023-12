Si bien Silkeborg IF no está pasando por un buen momento en la Superliga de Dinamarca al acumular cuatro partidos sin conocer la victoria –suma 3 derrotas y 1 empate–, Oliver Sonne continúa destacando con luz propia en cada partido y es uno de los más parejos del plantel dirigido por Kent Nielsen. En ese sentido, todo el esfuerzo del futbolista nacional se vio reflejado en el reconocimiento que recibió este viernes, al ser incluido en el equipo ideal de otoño del campeonato danés.

Ubicado como lateral derecho –aunque también puede jugar como carrilero por dicha zona–, Sonne destacó por su despliegue físico y el recorrido constante para darle mucha verticalidad al Silkeborg IF. A pesar de que durante las últimas fechas el rendimiento colectivo del equipo ha decaído, nuestro compatriota mantuvo su nivel y eso justificó su presencia en esta oncena, donde también está su compañero Alexander Lind, quien lleva 10 goles y es uno de los artilleros.

En cuanto a números, Oliver disputó 16 de los 17 partidos de este primer semestre de la Superliga de Dinamarca, sumando 1 asistencia en 1440′ jugados. Por otro lado, también estuvo en 4 encuentros más, 3 por Copa de Dinamarca y 1 por la Future Cup, donde llegó a anotar 2 tantos y dio 2 pases de gol más. Sin duda alguna viene respondiendo con creces el respaldo de su entrenador, quien confía en su juventud para darle frescura al flanco diestro del Silkeborg IF.

Oliver Sonne no solo es clave en su equipo desde lo futbolístico, sino también desde el liderazgo que viene asumiendo ahora que las cosas no andan del todo bien. Justamente tras la derrota por 2-0 a manos del Lyngby por la fecha 17, fue muy autocrítico. “Nos hemos quedado sin ideas. Ofensivamente no logramos volvernos peligrosos y defensivamente tenemos momentos en los que nos desconectamos y ahí ellos se han vuelto peligrosos (Lyngby). No parecemos un equipo que esté jugando por lo más alto”, sostuvo en diálogo con Discovery+ Sports.

En esa misma línea, el ‘Vikingo de los Andes’ recordó los buenos pasajes que tuvieron a comienzos de la temporada y reflexionó en que eso lo conversarán puertas adentro con sus compañeros. “Estoy decepcionado. No es lo suficientemente bueno comparado con lo que mostramos a principios de temporada, así que es algo en lo que tenemos que mirar hacia adentro y trabajar”, agregó.

Un triunfo que alivia

Donde sí le está yendo bien al Silkeborg IF es en la Copa de Dinamarca, pues el último miércoles vencieron por 2-0 al Copenhague por la ida de los cuartos de final. Incluso, Oliver Sonne fue uno de los mejores del partido al brindar una quirúrgica asistencia para el 1-0 parcial anotado por Callum McCowatt. Así pues, ahora deberán cerrar la llave en casa cuando reciban a los ‘Leones’ este sábado 9 de diciembre desde la 1:00 p.m.

Tras el último triunfo, el lateral volvió a tomar la palabra y destacó las virtudes que los llevaron a ser superiores durante gran parte del trámite. “Fuimos valientes en el partido y fue decisivo. Nos atrevimos a correr algunos riesgos, que dieron sus frutos, y al final lo hicimos. Esta es una de las cosas que nos hizo mejores que el Copenhague”, manifestó en una entrevista con el medio danés Bold.dk.





